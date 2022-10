Si comentamos sobre películas de terror que dejan muy perturbados a sus espectadores, sin duda alguna “El aro” (“The ring”, en su idioma original) es una de ellas. Cómo olvidar este filme que nos muestra la muerte de varias personas, una semana después de haber visto una extraña cinta de video y recibir, ni bien la acaban de mirar, una llamada telefónica, en la que se escucha el susurro del espíritu de Samara Morgan diciendo: “Siete días”. El papel de esta menor que aterrorizó a todos estuvo a cargo de Daveigh Chase, quien tenía solo 12 años cuando encarnó al icónico personaje en 2002.

En la trama, ella era una niña que poseía una desconocida habilidad psíquica conocida como termoquinesis, que le permitía aumentar la temperatura de algún objeto para ponerlo al rojo vivo o incendiarlo, incluso podía manipular la mente de otros, algo que le provocó problemas con sus padres adoptivos que optaron por encerrarla, pero luego que la menor hiciera que los caballos enloquecieran y murieran, su madre la asfixió y empujó a un pozo, donde falleció pasado siete días; sus uñas estaban destrozadas porque intentó salir. Aunque dejó de existir, su espíritu estaba presente.

Pasado un tiempo, cerca del pozo donde Samara murió construyeron unas cabañas hasta donde llegaron un grupo de adolescentes que quería grabar un video, pero el espíritu de la niña aprovechó la ocasión y usando sus habilidades puso una maldición en la cinta, y en lugar de una grabación de fútbol, contenía imágenes perturbadoras en blanco y negro que se inspiraron en su vida y también en su muerte; por ello, cualquiera que la viera, moriría tras contestar la llamada telefónica.

Debido a que han pasado dos décadas desde que fue estrenada la película estadounidense de terror psicológico, muchos se preguntan qué pasó con la actriz que dio vida al terrorífico personaje que se basó en el filme japonés de 1998 “Ring”, que a su vez se inspiró en el libro de 1991 del mismo nombre del autor Koji Suzuki.

Poco antes de que Samara Morgan fuera asesinada por su madre adoptiva en "El aro" (Foto: DreamWorks Pictures)

¿QUÉ FUE DE DAVEIGH CHASE TRAS “EL ARO”?

Si bien, con “El aro”, estrenado el 18 de octubre de 2002, se hizo mundialmente conocida, Daveigh Chase ya estaba participando cuatro meses antes en la película animada “Lilo & Stitch” (lanzado en 21 de junio de 2002), donde dio su voz para la niña hawaiana Lilo Pelekai. Cabe señalar que para las secuelas de “The ring”, ella no participó; todo lo contrario, ocurrió con los spin-off de la película de Disney donde continuó haciendo el doblaje de la protagonista.

Después dobló en inglés la voz del personaje principal de la película de animación japonesa “El viaje de Chihiro” (2001). Le siguió el papel de Samantha Darko en el filme de terror psicológico, de misterio y suspenso “S. Darko: Un cuento de Donnie Darko” (2009).

Actuó en “In Between Days” (2010), “Little Red Wagon” (2012), “Madame Le Chat” (2013), “JacobJosefAimee” (2014), “Wild in Blue” (2015), “Jack Goes Home” y “American Romance”, ambas de 2016.

También tuvo apariciones televisivas, ya sea dando voz a series animadas como “Fillmore!”, “Oliver Beene” y “Lilo & Stitch: The Series”, todas de 2003. En 2004, actuó en “CSI: Crime Scene Investigation” y “Cold case”, también en “Big Love” (2006), “Sin rastro” (2008), “Mercy” (2009), entre otras.

Daveigh Chase, quien actualmente tiene 32 años, apareció por última vez en 2016 en una producción, quizá se haya tomado un tiempo para descansar y darse un respiro.

La joven continuó en el mundo de la actuación aunque no en algunas que marquen su carrera tal como lo hizo "El aro" (Foto: Daveigh Chase / Instagram)

PROBLEMAS CON LA POLICÍA

Daveigh Chase ha tenido problemas con la policía, ya que en noviembre de 2017 fue arrestada por andar con un coche robado, aunque ella no lo conducía, el hecho de que estaba en una unidad que había sido reportada, le trajo problemas, publicó TMZ.

Este mismo año, fue involucrada en el caso de la muerte de un hombre que fue dejado fuera de un hospital, pero tras las investigaciones se determinó que ella no tenía nada que ver.

Al año siguiente, recibió cargos por posesión de una sustancia controlada según The Blast.