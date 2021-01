El actor Patrick Delmas interpretó a Michel, el guapo francés que conoció a Betty cuando ella viajó a Cartagena para escapar de su pasado en Ecomoda, tras sufrir una terrible desilusión por parte de Armando Mendoza.

A través de su cuenta oficial de TikTok, el actor francés trajo de vuelta a su personaje que cautivó a muchos televidentes en la novela y reveló que “aún sigue amando a Betty”.

“últimamente he visto mucho este comentario (...) preguntándome por qué no he luchado más por... Betty (lágrimas). Pero yo sí he luchado, han pasado 20 años y todavía no la olvido, duele, duele adentro. Betty, si estás mirando esto por favor, escríbeme”, se escucha decir a Michel.

CORREO - ¿Qué pasó con Michel, el francés que se enamoró de Beatriz Pinzón?

Yo Soy Betty La Fea, es la producción colombina que se ha convirtió en un fenómeno mundial, ya que es la única telenovela en tener más de 20 versiones en 17 idiomas alrededor del mundo. Algunas tienen la misma historias y otras parte de la premisa de la secretaria mal vestida que luego se hace un cambio de look y deja impresionados a todos.

NUEVAS MEDIDAS ANTE SEGUNDA OLA DE CORONAVIRUS

VIDEO RECOMENDADO