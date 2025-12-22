La tradición de vestir ropa interior de colores específicos al recibir el Año Nuevo, popular en Perú y América Latina, busca atraer energías positivas mediante la psicología del color, adaptada de costumbres europeas y asiáticas donde las prendas íntimas transmiten augurios cercanos al cuerpo.
Significado según el color:
Amarillo: Prosperidad y abundancia
El color más usado en Lima representa riqueza, éxito económico y buena fortuna, asociado al sol, oro y vitalidad; se estrena a medianoche para un año próspero, tradición arraigada en mercados como Gamarra.
Rojo: Amor y pasión
Simboliza relaciones intensas, energía romántica y estabilidad sentimental; ideal para quienes buscan pareja o fortalecer el vínculo actual durante la víspera del 31 de diciembre.
Además de amarillo (prosperidad) y rojo (amor), la tradición del Año Nuevo incluye otros colores con simbolismos específicos para atraer deseos concretos al estrenar la prenda a medianoche.
Morado: Espiritualidad y conexión interna
Este color atrae sabiduría, intuición y conexión espiritual; usado para crecimiento interior y protección mística durante la víspera.
Verde: Salud y esperanza
Representa crecimiento personal, bienestar físico y nuevas oportunidades; ideal para quienes buscan vitalidad y recuperación en el nuevo año.
Blanco: Paz y pureza
Simboliza armonía, limpieza espiritual y protección contra energías negativas; perfecto para estabilidad emocional y relaciones tranquilas.
Rosa: Amistad y dulzura
Invoca relaciones afectuosas, ternura y lazos sociales fuertes; menos común pero popular entre jóvenes para un año de buena compañía.