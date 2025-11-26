Australia continúa posicionándose como uno de los destinos educativos preferidos por estudiantes latinoamericanos que buscan mejorar su nivel de inglés o acceder a estudios superiores en universidades de alto prestigio. Además de su calidad académica, ciudades como Adelaide destacan por tener un costo de vida menor en comparación con otros grandes centros urbanos del país.

En este contexto, diversas instituciones australianas vienen ofreciendo programas de inglés con becas parciales, orientados a estudiantes internacionales que buscan dominar el idioma en un entorno académico real.

Becas y programas de inglés disponibles

Una de las alternativas destacadas proviene de la Universidad de Adelaide, que ofrece becas parciales para cursos de inglés en modalidad regular e intensiva. Según la institución, los beneficios incluyen:

35% de beca en cursos de inglés académicos durante todo el año.

en cursos de inglés académicos durante todo el año. Hasta 50% de beca para programas intensivos de 15 semanas, que además incluyen alojamiento.

Estas opciones están dirigidas a estudiantes que buscan mejorar su dominio del idioma para luego postular a alguna de las más de 400 carreras disponibles en la institución.

“Nuestro objetivo es brindar a los estudiantes latinoamericanos la oportunidad de perfeccionar su inglés en un entorno académico exigente y multicultural”, indicó Ximena Ospina, Manager Student Recruitment.

El inglés como ventaja competitiva

El interés por este tipo de programas se explica, en parte, por estudios como el del World Economic Forum, que señala que dominar el inglés puede incrementar hasta en 30% las oportunidades laborales y profesionales en mercados globalizados.

Por ello, los programas académicos orientados a fortalecer el idioma se han convertido en puertas de acceso a mejores oportunidades laborales dentro y fuera del país de origen.

Una universidad entre las mejores del mundo

La Universidad de Adelaide posee más de 180 años de trayectoria, resultado de la integración entre la University of Adelaide y la University of South Australia.Actualmente, ocupa el puesto 82 en el QS World University Rankings 2026 y forma parte del Group of Eight (Go8), consorcio que reúne a las universidades australianas líderes en investigación.

“Contamos con programas diseñados con altos estándares internacionales y orientados a las demandas del mercado global”, añadió Ospina.

Cómo obtener más información

Los estudiantes interesados en conocer requisitos, cronograma y proceso de postulación pueden visitar la página oficial de la institución o contactar directamente al representante autorizado del programa en Perú vía correo electrónico.