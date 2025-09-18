Las redes sociales se han convertido en uno de los principales detonantes de las decisiones de compra en Latinoamérica. Ya no basta con que las marcas estén presentes en plataformas digitales: hoy, la clave está en saber influir con estrategia.

Un estudio de McKinsey (2022) revela que, aunque la confianza en las redes sociales como canal comercial ha disminuido, los consumidores siguen fuertemente influenciados por ellas, sobre todo a través de recomendaciones de personas cercanas o creadores considerados auténticos. Esto ha reforzado el peso del contenido generado por usuarios (UGC) y de los microinfluencers en el proceso de conversión.

De acuerdo con un informe de Latam Intersect PR (2025), el 77 % de los usuarios latinoamericanos confía más en recomendaciones de usuarios comunes, frente a apenas el 7,6 % en influencers tradicionales. El dato confirma que los perfiles pequeños, pero cercanos, se han vuelto decisivos en el funnel de compra.

Tendencias clave para las marcas

Las marcas que mejor están capitalizando esta transformación son aquellas que:

Activan contenido genuino desde sus comunidades o creadores afines.

Segmentan mensajes con precisión, usando microinfluencers que entienden cómo habla su audiencia.

Evalúan indicadores más allá del alcance, priorizando interacción, conversión y menciones orgánicas .

. Apuestan por formatos integrados de conversión, como el live shopping o las compras dentro de plataformas como TikTok Shop.

Para Michella Cálamo, Key Client Manager de Publifyer Perú, la clave está en entender que las decisiones de compra ya no se toman frente a una estantería, sino en el scroll de redes sociales. “La afinidad entre marca y creador es hoy una moneda de cambio tan importante como el presupuesto. Las plataformas que permiten identificar perfiles por sector, estilo de comunicación, valores compartidos e incluso patrones de conversión están facilitando una nueva forma de activar campañas”, señaló.

Este modelo, además de potenciar la credibilidad, permite escalar mensajes de manera segmentada y medible. Para las marcas, implica invertir en tecnología, metodologías de validación y herramientas de monitoreo.

¿Qué deben priorizar las marcas?

Según Cálamo, existen tres claves que marcan la diferencia en este nuevo escenario digital:

Fortalecer una red de creadores afines, más allá del volumen o las celebridades. Co-crear contenidos que luzcan como conversaciones auténticas, no como simples anuncios. Medir resultados más allá de los likes, considerando menciones espontáneas, clics y ventas.

“Las marcas necesitan dejar atrás los mensajes estáticos y genéricos. Hoy, lo que marca la diferencia entre visibilidad y conversión es trabajar con creadores afines, generar contenido conversacional y medir más allá de los likes”, concluyó la ejecutiva de Publifyer Perú.