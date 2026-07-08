La producción “Don’t Look Back in Anger”, que retrata el histórico regreso de la banda británica Oasis, presentó su primer tráiler oficial a un año del inicio de la gira Oasis Live ’25, que marcó el reencuentro de Liam Gallagher y Noel Gallagher sobre un escenario tras 16 años.

El documental llegará a los cines y salas IMAX en septiembre y posteriormente estará disponible de forma exclusiva en Disney+, según informó la producción.

Una mirada al regreso de Oasis

La película fue creada por el guionista y productor Steven Knight, reconocido por su trabajo en Peaky Blinders, y dirigida por Dylan Southern y Will Lovelace.

La producción documenta la gira de reunión de Oasis desde una perspectiva inédita, con imágenes de los ensayos, el backstage, presentaciones en vivo y las primeras entrevistas conjuntas de Liam y Noel Gallagher en más de 25 años.

Además del recorrido por la gira mundial con localidades agotadas, el filme explora el impacto cultural y emocional que ha tenido el regreso de la banda para distintas generaciones de seguidores.

Steven Knight destaca el mensaje del documental

Sobre el proyecto, Steven Knight afirmó que la reunión de Oasis trascendió el ámbito musical.

“La gira mundial de Oasis unió a generaciones, culturas y países, y transmitió un mensaje de reconciliación a un mundo fracturado. Don’t Look Back in Anger no es solo una entrada para el concierto, sino también un pase para el backstage", señaló.

Equipo de producción

El documental es una producción de Magna Studios, presentada por Sony Music Vision en colaboración con Sony Music Entertainment UK.

La producción ejecutiva cuenta con Kate Shepherd, Marisa Clifford, Tom Mackay, Krista Wegener, Isabel Davis y Tim O’Shea, mientras que la fotografía estuvo a cargo de Haris Zambarloukos y la mezcla de sonido fue realizada por los ganadores del Óscar James Mather y Tarn Willers.