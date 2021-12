Regresaron luego de meses y con qué sorpresa. Damián y el Toyo son una de las parejas de cómicos que más seguidores tienen en redes sociales. El canal de Youtube de ambos estaba inactivo, pero este 8 de diciembre volvieron con todo. ¿La víctima? Nada más y nada menos que Richard Cisneros, más conocido como “Richard Swing”.

Todo parecía normal para el cantante, quien saltó a la palestra cuando se dio a conocer que firmó contratos con el Ministerio de Cultura durante diversas gestiones. Se preparaba para presentarse en “La peña del carajo” sin contar con lo que sucedería.

En su camerino, Cisneros recibió la visita de uno de los encargados de asistirlo durante el evento. Este le pidió selfies y un video para su abuelita Casimira. No obstante, también le solicitó un video de “como estaba en Canadá con Vizcarrita”.

De inmediato, el cantante mostró su enfado con el personal y pidió la presencia del gerente del local. “¿Cómo no me va a incomodar? No me gustan esas c*****. Llama por favor al gerente”, le ordenó.

Cuando fue llamado al escenario como Ricardo Cisneros, le impidieron el paso, debido a que el personal de seguridad del local lo conocía como “Richard Swing”. “Presentaron al señor Ricardo Cisneros, no es lo mismo”.

Finalmente logró pasar y ya en el escenario no contó con que bailarines que él no había pedido ni autorizado ingresaran a la tarima. Inmediatamente pidió que se alejaran, pero la paciencia ya había sido sobrepasada.

La gota que rebasó el vaso fue cuando le pasó electricidad al sostener el micro con el que se disponía a cantar “Contigo Perú”. Cuando quiso retirarse, Damián y el Toyo ingresaron y le dijeron que se trataba de una broma.

“Richard Swing” se retiró del local sin aceptar las disculpas de los cómicos. El video ya cuenta con miles de reproducciones y comentarios. Los reyes de las bromas pesadas han vuelto.