En medio de la concentración de simpatizantes previa al debate presidencial, un elemento inusual se robó la atención en la avenida Arqueología, en San Borja.

Dos robots fueron exhibidos por seguidores de Avanza País, generando curiosidad entre los asistentes que se congregaron en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima.

Las máquinas, que acompañaban a los militantes de la agrupación que respalda a José Williams Zapata, realizaron movimientos coordinados al ritmo de la música. Esta puesta en escena atrajo a decenas de personas, quienes se detenían para observar o grabar imágenes en plena vía pública.

La presencia de los robots destacó frente a otras expresiones tradicionales de campaña, como banderas, pancartas y arengas.