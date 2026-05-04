Nuevos audios de un trabajador de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) revelan el caos logístico que se vivió a pocos días de las Elecciones Generales 2026. Material electoral mojado por las lluvias, sin embalaje y rutas definidas a último momento.

En el programa Panorama, Johnny Echevarría Bermúdez, es trabajador de la institución y colaborador cercano del exgerente de gestión electoral José Samamé Blas, quien se encuentra detenido. En sus declaraciones, Echevarría describe un escenario de desorden, omisión de funciones y presuntas irregularidades durante la gestión del entonces jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

VEHÍCULOS SIN CONTROL Y MATERIAL MOJADO

Según su testimonio, no se realizó ningún control de calidad a los vehículos de la empresa Galaga encargados del traslado del material electoral. Echevarría relató que advirtió a sus superiores sobre la necesidad de inspeccionar los camiones antes de autorizar su uso, incluso sugiriendo enviarlos a un lavadero con un supervisor para verificar si filtraban agua.

La advertencia, según dijo, no fue atendida. Como consecuencia, aproximadamente diez cajas con material electoral destinado a provincias habrían resultado completamente mojadas durante el transporte.

“Oe, compare, tienes que agarrar y que todos los camiones, antes de que vengan acá, mándalos a un carwash con un supervisor de ONPE y que los agarren a pistolazos (de agua) y si se moja ahí dentro, ese carro no pasa. Pero se le entró por un oído y se le salió por otro”, dijo el trabajador.

Audios de trabajador de la ONPE

Audios de trabajador de la ONPE

Audios de trabajador de la ONPE

CAOS EN LURÍN

El trabajador describió la situación más crítica el viernes previo a las elecciones en el almacén de la ONPE en Lurín. Según su relato, el material no estaba debidamente embalado y las rutas de distribución recién se estaban definiendo en ese momento, cuando todo debía haber estado listo desde el martes.

“El martes debía terminar todo. Pero este compadre expone a su gente al error. ¿Qué pasó el día viernes? El día viernes, después de hablar eso con José (José Samamé), este cobarde me llama (Juan Phang) y me dice: Oye, Johnny, ¿por qué no estas con el hangar para que capacites a la gente?. Yo le dije: ¿Oye, ¿qué te pasa? Estoy como un imbécil aquí hace dos horas, tu gente está cansada y tú tienes que estar acá como jefe a resolver este problema y a organizar las cosas, en vez de estar sentado en tu escritorio", señaló.

Echevarría también criticó que, pese al desorden interno, se informara públicamente que el traslado del material se desarrollaba con normalidad.

SOBORNOS

El trabajador fue más allá y apuntó al origen del caos: la adjudicación del servicio de transporte a la empresa Galaga.

“¿Porque ha entrado Galaga? yo creo porque ha habido plata de por medio", afirmó.

Audios de trabajador de la ONPE