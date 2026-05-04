El presidente José María Balcázar protagonizó un momento de alta tensión en el programa Sin Rodeos, pues al ser consultado sobre por qué las autoridades no logran capturar a Vladimir Cerrón, el mandatario afirmó que usa un sistema especial para evitar ser interceptado.

El jefe de Estado indicó que Cerrón, exgobernador regional condenado y prófugo de la justicia, habría declarado públicamente que su teléfono no puede ser interceptado.

“La policía no dice nada de que lo blinde, sino que él tiene un sistema especial para que le eviten la interceptación”, precisó Balcázar, quien también reconoció que el servicio de inteligencia del Perú “tiene sus propias limitaciones”.

Ante la pregunta de si Cerrón recibe apoyo de sistemas de inteligencia rusos para “blindar” sus comunicaciones, el presidente no lo descartó abiertamente.

El momento más revelador llegó cuando se le preguntó desde qué teléfono lo contacta Cerrón. “Del mismo que tiene normalmente (...) es un teléfono antiguo”, respondió Balcázar, confirmando implícitamente que el prófugo lo ha llamado.

Al ser preguntado sobre el partido del lápiz, que no consiguió ninguna curul en estas elecciones 2026, Balcázar mencionó que no se habló del tema. “De eso ya no hemos conversado porque estará respondiendo (...) No, no hemos conversado de eso. (No me ha dado pena) porque he comprendido que la realidad es así. El pueblo peruano ha avanzado mucho en su voto (...) estamos avanzando en conciencia política”, afirmó.