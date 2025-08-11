Este 14 de agosto se estrena en los cines peruanos Rosario, un thriller de horror psicológico que mezcla tensiones sobrenaturales con oscuros secretos familiares. Con una atmósfera cargada de misterio y un enfoque moderno del suspenso clásico, la película promete atrapar a la audiencia desde la primera escena.

La trama sigue a Rosario “Rosie” Fuentes, una exitosa corredora de bolsa en Wall Street que regresa al departamento de su abuela Griselda en Nueva York tras su repentina muerte. Mientras organiza las pertenencias familiares, descubre una habitación oculta con artefactos vinculados a rituales ocultistas. Pronto, eventos paranormales se intensifican, obligándola a enfrentar secretos que su familia intentó enterrar durante generaciones.

El elenco está encabezado por Emeraude Toubia, reconocida por sus papeles en With Love y Shadowhunters, donde obtuvo dos nominaciones a los Teen Choice Awards. La acompañan David Dastmalchian (The Dark Knight, Oppenheimer, Dune, The Suicide Squad), José Zúñiga (Narcos: México, Griselda, Westworld), Paul Ben-Victor (The Wire, True Detective, The Lincoln Lawyer) y Diana Lein (Hasta que te conocí, Blue Demon, El complot mongol).

Dirigida por Felipe Vargas y escrita por Alan Trezza, Rosario no solo ofrece tensión y misterio, sino que explora temas profundos como el abandono, la herencia espiritual y los lazos familiares que pueden unir o condenar. Con una duración de 88 minutos, esta producción es una cita obligada para quienes buscan un terror con alma y actuaciones memorables.

Ficha técnica: