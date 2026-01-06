Con la llegada del verano, el running al aire libre se posiciona como una de las actividades físicas más practicadas. En ciudades como Lima, los recorridos no suelen limitarse a una sola superficie: asfalto, áreas verdes, arena húmeda, adoquines o grava forman parte de una misma ruta.

Este escenario ha impulsado el llamado gravel running, una modalidad pensada para quienes buscan libertad de movimiento y continuidad en trayectos urbanos mixtos, sin tener que cambiar de calzado según el terreno.

¿Qué es el gravel running?

El gravel running prioriza la versatilidad del calzado, combinando características del running urbano y del trail ligero. La clave está en contar con zapatillas que mantengan el equilibrio entre comodidad, estabilidad y respuesta, incluso cuando la superficie cambia constantemente.

Especialistas de la marca deportiva Salomon comparten cinco recomendaciones esenciales para elegir zapatillas adecuadas para este tipo de recorridos.

Cinco claves para elegir zapatillas de running multiterreno