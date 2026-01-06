Con la llegada del verano, el running al aire libre se posiciona como una de las actividades físicas más practicadas. En ciudades como Lima, los recorridos no suelen limitarse a una sola superficie: asfalto, áreas verdes, arena húmeda, adoquines o grava forman parte de una misma ruta.
Este escenario ha impulsado el llamado gravel running, una modalidad pensada para quienes buscan libertad de movimiento y continuidad en trayectos urbanos mixtos, sin tener que cambiar de calzado según el terreno.
¿Qué es el gravel running?
El gravel running prioriza la versatilidad del calzado, combinando características del running urbano y del trail ligero. La clave está en contar con zapatillas que mantengan el equilibrio entre comodidad, estabilidad y respuesta, incluso cuando la superficie cambia constantemente.
Especialistas de la marca deportiva Salomon comparten cinco recomendaciones esenciales para elegir zapatillas adecuadas para este tipo de recorridos.
Cinco claves para elegir zapatillas de running multiterreno
- Tracción adecuada: La suela debe ofrecer buen agarre en superficies lisas e irregulares, permitiendo mantener el control al pasar del asfalto a la tierra o la grava sin perder estabilidad.
- Suela híbrida: Se recomienda una zona central más lisa, pensada para el asfalto, combinada con tacos laterales que aporten seguridad en terrenos sueltos como arena o parques.
- Amortiguación equilibrada: Una amortiguación bien distribuida protege las articulaciones y ayuda a reducir la fatiga, especialmente en recorridos largos donde el impacto varía según la superficie.
- Ligereza con soporte: El calzado debe ser ligero para favorecer una zancada fluida, pero con la estructura suficiente para responder en superficies inestables sin comprometer el apoyo.
- Buen rendimiento en superficies húmedas: En verano es frecuente correr sobre arena húmeda o superficies mojadas. Por ello, es clave que los materiales mantengan la adherencia sin perder comodidad ni respuesta.