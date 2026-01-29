El verano invita a disfrutar del sol, la playa y los viajes fuera de la ciudad, pero también exige extremar las medidas de prevención. Durante esta temporada, el flujo vehicular y el desplazamiento hacia balnearios aumentan de forma significativa, elevando los riesgos de accidentes y situaciones de emergencia si no se toman precauciones.

De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al cierre de enero de 2025 la circulación de vehículos ligeros creció 2,7 %, impulsada principalmente por la afluencia hacia las playas, una tendencia que se mantiene durante el verano de este año.

Ante este escenario, el ABC de Pacífico, iniciativa de Pacífico Seguros, comparte una serie de recomendaciones para disfrutar del fin de semana sin poner en riesgo la salud, la seguridad ni el patrimonio familiar.

Cuidado con el mar

Durante la última temporada de verano, la Policía Nacional del Perú, a través de su Unidad de Salvataje, rescató a más de 640 bañistas en situaciones de riesgo.

Para evitar accidentes, se recomienda ingresar únicamente a zonas vigiladas, respetar la señalización de banderas, supervisar de forma permanente a los menores de edad y evitar ingresar al mar tras consumir bebidas alcohólicas.

Protéjase del sol

La radiación solar alcanza niveles peligrosos entre las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., por lo que se aconseja limitar la exposición directa durante ese horario. El uso de bloqueador solar, la hidratación constante y la búsqueda de sombra son medidas básicas para prevenir golpes de calor, especialmente en niños y adultos mayores.

Asegure bien su casa

Si planea salir de Lima por varios días, es importante asegurar puertas y ventanas, ya que las viviendas desocupadas suelen convertirse en blanco de la delincuencia. Contar con un seguro de hogar o sistemas de vigilancia puede brindar respaldo ante robos o incendios mientras la vivienda permanece vacía.

Prevención en la ruta

Antes de iniciar el viaje, verifique que el vehículo se encuentre en buen estado mecánico, especialmente frenos, llantas, luces y niveles. Asimismo, asegúrese de contar con SOAT vigente, respete las normas de tránsito y planifique paradas de descanso para evitar la fatiga en trayectos largos.

Dato viajero

Para quienes se desplacen por la Panamericana Sur, de viernes a domingo funcionan las Tori estaciones de Pacífico Seguros en los kilómetros 50 y 90, donde se ofrece asistencia mecánica, ambulancias y zonas de descanso. Además, los clientes de la aseguradora cuentan con asistencia mecánica vehicular hasta el kilómetro 130, reforzando el apoyo en carretera durante la temporada de verano.