Hace unos días se lanzó en redes sociales la campaña animada “Salvemos a Ralph”, que es protagonizado por un conejo que ilustra la tortura que sufren los animales en los laboratorios de la industria cosmética. El video busca crear conciencia entre los consumidores y, por ese motivo, miles de ellos se preguntan lo siguiente: ¿Cómo identifico los productos cosméticos libres de pruebas en animales?

Recordemos que existe un movimiento que aboga por los derechos de los animales llamada Cruelty Free International. Además, este colectivo promueve la marca Cruelty Free, que garantiza que el producto que venden en los diversos puntos de venta de belleza en los centros comerciales y otros, no ha sido testeado en animales bajo experimentos en laboratorios.

¿Cómo identificar los productos cosméticos libres de pruebas en animales?

Hay diversos métodos para identificar que un producto es Cruelty Free. Primero, se debe revisar el envase del producto, pues existen diversos sellos que señalan que este no ha sido testeado en animales.

Not tested on animals

Este sello respalda que una marca no ha utilizado pruebas con animales en sus laboratorios, pero no garantiza del todo que esta medida que cumpla con los procesos generales, pues su jurisdicción es solo en Australia. Not tested on animals fue creado por la organización “Choose Cruelty Free”.

Leaping Bunny

Cruelty Free International Leaping Bunny es el único logotipo en todo el mundo que regula y exige que el productor tenga un sistema de monitoreo completo libre de crueldad.

Cruelty free - PETA

La organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) ha desarrollado su propio sello que avala que el producto cosmético que adquiriste es libre de crueldad animal.

App para rastrear los sellos

Si no estás seguro del producto que estás comprando, también existen aplicaciones con las que se puede escaner el código de barras y verificar si es libre de crueldad animal. Happy bunny, Cruelty cutter, Think dirty y Bunny free son algunas de las aplicaciones.

SUSCRÍBETE A CORREO YOUTUBE