Tras el éxito de la primera edición que recorrió más de treinta ciudades en Perú y Latinoamérica con más de 800 asistentes por evento, el reconocido autor y conferencista Sandro Meléndez presentará la segunda edición de su entrenamiento: Ventas Salvajes 2, el próximo domingo 23 de noviembre en el Hotel Los Delfines de San Isidro.

El evento promete ser la jornada más brutal de neurocomunicación y ventas, con nueve horas de entrenamiento intensivo en técnicas de persuasión, marca personal y conexión emocional para transformar la forma de comunicar y vender.

Durante la jornada, los asistentes aprenderán a:

Generar un primer impacto memorable en sus interacciones.

en sus interacciones. Estructurar argumentos potentes que transmitan valor.

que transmitan valor. Conectar con clientes a través del storytelling y las emociones .

. Enfrentar y destruir objeciones de manera efectiva.

de manera efectiva. Reactivar clientes mediante mensajes persuasivos.

Fortalecer su marca personal y confianza en el proceso comercial.

La experiencia incluye certificado digital, material de apoyo, manual en PDF, coffee break y acceso a un chat grupal para coordinaciones posteriores. “Lo que se aprenda no solo se entenderá en teoría, se vivirá y se aplicará de inmediato”, afirma Meléndez.

Considerado uno de los referentes en ventas más influyentes de Latinoamérica, Sandro Meléndez cuenta con más de 2.5 millones de seguidores en redes sociales y es autor del bestseller Ventas Salvajes, que superó las 20 mil copias vendidas en un año. Su experiencia como entrenador de más de 4 mil equipos comerciales en distintos países lo respalda como un conferencista de impacto que combina conocimiento práctico con motivación transformadora.

Las entradas ya están disponibles a través de Uneticket. Ventas Salvajes 2 promete ser una experiencia inolvidable para profesionales, emprendedores y equipos comerciales que buscan llevar sus resultados al siguiente nivel.