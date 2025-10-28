Con motivo de Halloween, diversas salas de cine del país se unen para celebrar una semana dedicada al terror, que promete emociones fuertes, funciones especiales y actividades temáticas hasta el 31 de octubre.

Entre las películas más esperadas se encuentran Pesadilla en Elm Street, El Cadáver de la Novia y Teléfono Negro 2, junto con otros clásicos del género que regresan a la pantalla grande con entradas desde S/7, dependiendo de la sede.

Experiencias temáticas y sorpresas

En Lima norte, una de las experiencias más comentadas es el Túnel del Terror, un recorrido ambientado para quienes buscan vivir el miedo en carne propia, disponible hasta el 31 de octubre.

Además de las funciones de terror, los cines ofrecerán espacios decorados, sesiones fotográficas y promociones especiales por la noche de brujas, convirtiendo octubre en el mes ideal para los fanáticos del suspenso y la adrenalina.

La programación completa y horarios pueden consultarse en las páginas y redes sociales oficiales de las principales cadenas de cine del país.

Datos clave

Preguntas frecuentes

¿Cuándo será la semana de terror en los cines?

Del 23 al 31 de octubre de 2025.

¿Qué películas se proyectarán?

Pesadilla en Elm Street, El Cadáver de la Novia, Teléfono Negro 2 y otros clásicos.

¿Dónde se podrá vivir la experiencia del Túnel del Terror?

En un cine de Lima norte, disponible hasta el 31 de octubre.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Desde S/7, según la sede.

¿Qué otras actividades habrá?

Ambientaciones temáticas, promociones y experiencias fotográficas por Halloween.