El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) dio a conocer un conjunto de nombres registrados en el país que guardan relación directa con la Semana Santa y la tradición religiosa, algunos de ellos poco habituales en el uso cotidiano.

Entre los registros más llamativos figuran nombres como “Semana Santa”, “Resurrección” y “Calvario”, además de otros como “Biblia” y “Cuaresma”. También aparecen inscripciones de “Barrabás”, “Domingo de Ramos” y “Pascua”.

En la lista también se incluyen nombres vinculados a personajes bíblicos como “Poncio”, “Herodes”, “Judas” e “Inri”, junto a denominaciones compuestas como “Juan Bautista”, “María Magdalena”, “Juan de Dios”, así como “Mesías” y “Dimas”, con distintos niveles de registro.

Asimismo, el reporte destaca que nombres tradicionales de fuerte raíz religiosa como “José”, “Jesús” y “María” continúan entre los más frecuentes en el país, reflejando la influencia de la tradición cristiana en la elección de nombres en el Perú.