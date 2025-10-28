En un contexto donde el estrés afecta tanto a humanos como a animales, los perros también enfrentan situaciones que alteran su bienestar. Factores como ruidos intensos, cambios de rutina o falta de interacción pueden generar ansiedad en las mascotas, según advierte MSD Animal Health en Perú, compañía dedicada a la salud animal.

“Un perro estresado puede desarrollar problemas de comportamiento o salud, pero con atención y cuidado podemos garantizar su felicidad”, señala Silvia Panta, representante técnica de la Unidad de Animales de Compañía de MSD Animal Health en Perú.

1. Ruidos fuertes e inesperados

Fuegos artificiales, electrodomésticos o el tráfico pueden causar ansiedad en los perros. Los expertos recomiendan crear un espacio tranquilo con su cama y música suave. Durante eventos ruidosos, mantenerlos en un entorno familiar y no dejarlos solos.

2. Cambios en la rutina diaria

Los perros prosperan con horarios predecibles. Alteraciones como viajes o mudanzas pueden causarles inseguridad. Mantener horarios constantes de comida y paseo ayuda a su estabilidad emocional.

3. Falta de interacción social

El aislamiento prolongado puede generar estrés o tristeza. Se recomienda fomentar la socialización con otros perros o personas. En casos de timidez, consultar a un entrenador o especialista en comportamiento canino.

4. Ambientes desordenados o caóticos

Un hogar con demasiado ruido o desorden puede abrumar a los perros. Es clave asignarles un espacio propio con sus juguetes y una manta, donde puedan descansar sin interrupciones.

5. Castigos físicos o gritos

El uso de métodos agresivos genera miedo y desconfianza. Los especialistas aconsejan el refuerzo positivo, premiando conductas adecuadas con snacks o caricias.

6. Separación prolongada

La soledad excesiva puede provocar ansiedad por separación, evidenciada en ladridos o destrozos. Es recomendable acostumbrarlos gradualmente a estar solos y dejarles juguetes interactivos. En casos graves, se sugiere acudir a un Médico Veterinario o Etólogo Canino.

7. Olores fuertes o químicos

El olfato canino es muy sensible, por lo que productos como limpiadores o perfumes pueden irritarlos. Se debe optar por productos no tóxicos y ventilar los ambientes antes de permitir su ingreso.

Preguntas frecuentes

¿Qué causa estrés en los perros?

Ruidos fuertes, cambios de rutina, aislamiento o castigos físicos son causas comunes de estrés.

¿Cómo saber si mi perro está estresado?

Puede mostrar temblores, esconderse, ladrar en exceso o tener comportamientos destructivos.

¿Qué hacer si mi perro sufre ansiedad por separación?

Acostúmbralo gradualmente a estar solo y consulta con un veterinario o etólogo.

¿Qué olores afectan a los perros?

Perfumes, productos de limpieza o químicos fuertes pueden generar malestar.

¿El refuerzo positivo funciona?

Sí, es la técnica más recomendada para enseñar y fortalecer el vínculo con tu perro.