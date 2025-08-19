Lima se alista para la Media Maratón 2025, uno de los eventos deportivos más esperados del año, que este domingo 24 de agosto reunirá a más de 20 mil corredores y asistentes en las calles de la capital. Consciente de la magnitud de esta cita, la empresa de seguridad Verisure ha compartido una serie de consejos prácticos para velar por el bienestar de los participantes.

“La seguridad no comienza cuando ocurre una emergencia, sino antes. Por ello es mejor prepararnos y anticiparnos ante cualquier situación para garantizar una experiencia segura y positiva”, señaló Cecilia Soto, gerenta de Comunicaciones y Marca de Verisure.

Entre las principales recomendaciones destacan:

Prepárate física y mentalmente: duerme bien, hidrátate y aliméntate de manera ligera antes de la carrera. Si sientes mareos o debilidad, busca ayuda médica. Protege tu piel del sol: usa protector solar resistente al sudor y reaplica antes de correr. Usa ropa adecuada: opta por prendas ligeras, transpirables y visibles para mayor seguridad. Respeta tu ritmo y el de los demás: evita sobre exigirte y mantén un ritmo constante. Cuidado con el volumen de los audífonos: mantente atento a las señales del personal de seguridad. Mantente conectado y localizable: lleva tu celular cargado y utiliza herramientas de localización. La app de Verisure ofrece la función Acompáñame para reforzar la seguridad en tiempo real. Al terminar la carrera, no bajes la guardia: hidrátate, estira y acude a tu punto de encuentro con calma.

La Media Maratón de Lima no solo representa un desafío deportivo, sino también una oportunidad para reforzar la prevención y el cuidado mutuo. Siguiendo estas medidas, cada corredor contribuye a que la competencia se desarrolle de manera segura, ordenada y memorable.