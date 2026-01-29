Una experiencia electrizante, demoledora y profundamente inmersiva llega a la pantalla grande. Sirât: Trance en el desierto, la más reciente película del director Oliver Laxe, se estrena en cines este 29 de enero, tras convertirse en uno de los títulos más impactantes del circuito internacional de festivales.

Inspirada en el concepto islámico del sirât —el puente extremadamente fino y peligroso que separa el infierno del paraíso—, la historia sigue a un padre desesperado, interpretado por Sergi López, que se interna junto a su hijo adolescente en el desierto marroquí para buscar a su hija desaparecida desde hace meses. Su única pista: el mundo clandestino de las fiestas rave, un universo de beats incesantes, polvo, sudor y peligro.

Convertida en una odisea física y espiritual, la película sumerge al espectador en una travesía sin pausas, donde la música electrónica y el paisaje hostil se funden en una experiencia límite. La narrativa adopta la estructura de una road movie y se potencia con una puesta en escena filmada en Super 16 mm, que privilegia los colores terrosos y una estética cruda, casi hipnótica.

La banda sonora, compuesta por el productor francés Kangding Ray, oscila entre el techno más intenso y pasajes sonoros meditativos, marcando el pulso emocional de los personajes y borrando la frontera entre lo real y lo espiritual. El resultado es una experiencia audiovisual que trasciende la pantalla y convierte la proyección en un acto sensorial total.

Desde su estreno en el Festival de Cannes 2025, donde obtuvo el Premio del Jurado, Sirât: Trance en el desierto ha recorrido festivales de prestigio como Toronto y Londres, además de sumar reconocimientos en los European Film Awards. La cinta logró 11 nominaciones a los Premios Goya, 2 a los Globos de Oro y 2 a los Critics Choice Awards, consolidándose como una de las grandes favoritas de la temporada.

Actualmente, la película cuenta con nominaciones al Oscar a Mejor Película Extranjera y Mejor Edición de Sonido, y mantiene una de las valoraciones más altas del año en plataformas especializadas como Letterboxd. En Francia y España, ya supera el millón de espectadores, confirmando su impacto tanto en la crítica como en el público.

“Explosiva”, la definió The Times. “Te hará pedazos”, sentenció The Playlist. El País la calificó como “poderosa”.Sirât: Trance en el desierto no es una película convencional: es cine para espectadores valientes, una experiencia extrema que sacude, desorienta y deja huella.