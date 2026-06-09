Las tendencias de principios de los años 2000 siguen marcando la moda y la belleza en la actualidad. Una de las técnicas de maquillaje que ha regresado con fuerza es el smokey eyes o maquillaje de ojos ahumados, un estilo que popularizaron figuras como Avril Lavigne, Miley Cyrus y Kate Moss.

Caracterizado por una mirada intensa y sofisticada, este maquillaje vuelve a ser tendencia entre las nuevas generaciones. Sin embargo, a diferencia de las versiones más cargadas que dominaron hace dos décadas, la propuesta actual apuesta por acabados más suaves, difuminados y elegantes.

Según Cynthia Valera, experta en maquillaje de Avon, el atractivo del smokey eyes radica en su capacidad para transmitir personalidad y adaptarse a diferentes estilos.

“La belleza siempre encuentra la forma de reinventarse, y el smokey eyes regresó porque transmite fuerza, sensualidad y muchísima personalidad. Hoy ya no se lleva de una manera tan pesada como antes; ahora vemos versiones más elegantes, difuminadas y modernas que se adaptan tanto al día como a la noche”, explica.

Cinco pasos para lograr un smokey eyes perfecto

1. Preparar el párpado

Antes de aplicar las sombras, se recomienda utilizar una base ligera o corrector para unificar el tono de la piel. Esto ayudará a fijar mejor el maquillaje y prolongar su duración.

2. Crear profundidad

El siguiente paso consiste en aplicar una sombra oscura en la esquina externa del ojo y difuminarla gradualmente hacia el centro para generar profundidad y dimensión.

3. Lograr una transición suave

Para conseguir el característico efecto ahumado, es importante integrar tonos medios o cálidos entre la sombra oscura y la piel, evitando líneas marcadas.

4. Intensificar la mirada

Aplicar un delineador oscuro cerca de la raíz de las pestañas y difuminarlo ligeramente aporta mayor definición y dramatismo al maquillaje.

5. Dar volumen a las pestañas

La técnica se completa con una máscara de pestañas que aporte volumen y definición, ayudando a equilibrar la intensidad de las sombras y abrir visualmente la mirada.

Una tendencia versátil para cualquier ocasión

Valera destaca que el éxito de esta tendencia se debe a su flexibilidad y capacidad de adaptación. Mientras que un smokey eyes negro clásico puede complementarse con un labial rojo para un look más impactante, también es posible optar por versiones más suaves para un maquillaje de día o para eventos informales.

La clave, señala la especialista, está en el difuminado y en utilizar productos de larga duración que permitan mantener el maquillaje intacto durante toda la jornada.