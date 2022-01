¿Cómo surgió “los amo, chicos” de “Spider-Man: No Way Home”? La tercera parte de la trilogía conformada por “Spider-Man: Homecoming” y “Spider-Man: Far From Home” fue una de las películas más vistas de la pandemia del COVID-19, con Tom Holland como protagonista, junto a Zendaya y Benedict Cumberbatch, y la expectativa de la aparición de Andrew Garfield y Tobey Maguire, los recordados Hombre Araña de las anteriores películas antes de que el superhéroe se incorporara a Marvel.

El “misterio” de las apariciones de los anteriores héroes fue lo que mantuvo atento a los fanáticos del MCU, con una que otra filtración de fragmentos y otros elementos del filme que duró 2 horas y 28 minutos.

La cinta, dirigida por Jon Watts, ya había anunciado el retorno de Willem Dafoe como el Duende Verde y a Alfred Molina en el papel del Doctor Octopus. Estos adelantos, por supuesto, reforzaron la idea de que los tres Spider-Man se juntarían en una misma película.

Lo que terminó cumpliéndose el 17 de diciembre de 2021. De esta manera, “Spider-Man: No Way Home” entregó todo lo que sus fanáticos buscaban y tal vez hasta más, como el conmovedor momento en que Garfield les dice “los amo, chicos” a Holland y Maguire.

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en “Spider-Man: No Way Home”. (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁL FUE EL ORIGEN DE “LOS AMO, CHICOS” DE ANDREW GARFIELD EN “SIPDER-MAN: NO WAY HOME”?

De esta manera, Garfield contó que la frase “los amo, chicos”, que dijo a Tobey Maguire y Tom Holland, en medio del clímax de “Spider-Man: No Way Home”, no estaba en el guion y que surgió por iniciativa suya.

“Hay una línea que improvisé en la película, mirando a (Maguire y Holland) y les digo que los amo. Solo era yo amándolos”, declaró el actor estadounidense en una entrevista con Variety.

La estrella había negado de manera constante en todas las preguntas que le hizo la prensa durante el 2021 sobre su aparición en la tercera cinta de la trilogía “Homecoming”. Ahora, se ha abierto a contar más detalles sobre su participación, que ha sido de su agrado y que podría abrir otras posibilidades en el MCU.

Andrew Garfield como protagonista de "The Amazing Spider-Man". (Foto: Columbia Pictures)

¿HUBO UNA ESCENA POST-CRÉDITOS DE TOBEY MAGUIRE Y ANDREW GARFIELD?

Por otro lado, la idea del regreso de Maguire y Garfield también fue pensada para una escena exclusiva después de los créditos. Hablando con Variety sobre todos los giros y vueltas de “Spider-Man: No Way Home”, los guionistas Erik Sommers y Chris McKenna admitieron que consideraron incluir a los dos actores en los post-créditos de la película.

“Incluso dijimos ‘¡Oh, podríamos hacer una etiqueta [post-créditos] con esta! ¡Podríamos hacer una etiqueta con esa!’”, dijo McKenna. Sommers agregó: “¿Podemos hacer un programa de televisión con los dos viajando en una camioneta resolviendo misterios?”, en son de broma.

Desde la perspectiva de la narración, el concepto de multiverso es una gran oportunidad para que los creativos lo exploten al máximo. Todo es posible con el multiverso, y los momentos Maguire/Garfield de “No Way Home” aparentemente han abierto una nueva vía de posibilidades de historias.

Agregar algunas escenas adicionales con ellos en los créditos, quizás ofreciendo un vistazo de sus vidas en sus universos adecuados, habría sido una excelente manera de culminar la película. En cambio, los créditos reales tenían una escena que terminaba la historia de los post-créditos de “Venom 2″ y el avance de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”.

En otra parte de la entrevista, McKenna y Sommers se refirieron a la posibilidad de sacar algunas escenas de “No Way Home” que no estuvieron en el corte final para algunas futuras películas. Ambos parecían interesados en la idea, al igual que los propios fanáticos. Sin embargo, no hay nada en proceso en este momento.

Hubo también breves rumores de la realización de “The Amazing Spider-Man 3″ con Andrew Garfield, pero luego fueron desacreditados. Una escena post-créditos podría haber ofrecido una mejor idea de hacia dónde se dirigen los Peter Parker alternativos, pero lamentablemente no sucedió.

“SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, ¿ESTARÁ DISPONIBLE EN DISNEY+?

Probablemente sí, pero los fanáticos de Marvel y usuarios del servicio tendrán que esperar mucho tiempo para ver esta película en dicha plataforma. Incluso, lo más seguro es que llegue a otros servicios streaming antes que a Disney Plus.

Eso debido a que los derechos cinematográficos de “Spider-Man: No Way Home” y de las anteriores películas del Hombre Araña, tanto las de Tom Hollad como las de Tobey Maguire y Andrew Garfield, le pertenecen a Sony y no a Marvel o Disney.

En abril de 2021, Sony llegó a un acuerdo con Disney para llevar su catálogo, incluidas las películas de Spider-Man, a Disney Plus, sin embargo, esto no entra en vigencia hasta que las películas se estrenen en 2022 y esas películas solo llegarán a esa plataforma tras su estreno en Netflix.

Además, se debe considerar que las cintas del héroe arácnido se estrenarán primero en Starz en Estados Unidos, por lo tanto, aún no se sabe que sucederá en otros mercados como Reino Unido y Latinoamérica.

¿QUIÉNES SON LOS ACTORES Y PERSONAJES DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?