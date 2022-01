¿Qué pasó con Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield? En la película “Spider-Man: No Way Home”, considerada una de las mejores películas del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), la mayor sorpresa fue el reencuentro de los tres Hombre Araña después de que el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) hiciera un mal hechizo por pedido del Peter Parker de Holland. Sin embargo, pocos se han dado cuenta sobre la verdadera relación de los superhéroes arácnidos.

La cinta se estrenó el 17 de diciembre de 2021 y, meses atrás, generó una gran expectativa por el multiverso. Los rumores y especulaciones sobre la presencia de los tres actores fue lo que dominó al público.

Los fanáticos empezaron a confirmar sus sospechas cuando se anunciaron las apariciones del Duende Verde (Willem Dafoe) y Doctor Octopus (Alfred Molina) en los avances de la cinta.

Además, se dieron filtraciones que fueron eliminados de las redes, lo que dio pie a pensar de que “Spider-Man: No Way Home” significaría el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield como los superhéroes arácnidos.

Tobey Maguire en "El hombre araña". (Foto: Columbia Pictures)

¿QUÉ RELACIÓN TIENEN TOBEY MAGUIRE, ANDREW GARFIELD Y TOM HOLLAND?

Chris McKenna y Erik Sommers, guionistas de “Spider-Man: No Way Home”, revelaron la verdadera relación que imaginaron para los Hombre Araña de Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland en la reciente película de Marvel.

Dijeron que se enfocaron en darles el vínculo que pueden tener los hermanos: “Con toda esta idea de tres hermanos , hermano mayor, hermano del medio, hermano menor, realmente creo que funcionó para nosotros, funcionó para ellos”, manifestaron a “The Warp”.

Agregaron que, además, ayudó bastante que retomaran a los superhéroes arácnidos desde el punto en que terminaron en sus respectivas películas, con sus duelos, fracasos, golpes y esperanzas.

“Realmente queríamos sacarlos orgánicamente de sus películas y sus vidas y sus viajes, donde están, ser específicos, porque no pueden aparecer sin ningún contexto”, explicaron.

Tobey Maguire, Andrew Garfield y Tom Holland abrazándose en "Sin camino a casa". (Foto: Marvel Studios)

¿CUÁL FUE EL ORIGEN DE “LOS AMO, CHICOS” DE ANDREW GARFIELD EN “SIPDER-MAN: NO WAY HOME”?

De esta manera, Garfield contó que la frase “los amo, chicos”, que dijo a Tobey Maguire y Tom Holland, en medio del clímax de “Spider-Man: No Way Home”, no estaba en el guion y que surgió por iniciativa suya.

“Hay una línea que improvisé en la película, mirando a (Maguire y Holland) y les digo que los amo. Solo era yo amándolos”, declaró el actor estadounidense en una entrevista con Variety.

La estrella había negado de manera constante en todas las preguntas que le hizo la prensa durante el 2021 sobre su aparición en la tercera cinta de la trilogía “Homecoming”. Ahora, se ha abierto a contar más detalles sobre su participación, que ha sido de su agrado y que podría abrir otras posibilidades en el MCU.

Andrew Garfield en la película “Spider-Man: No Way Home”. (Foto: Marvel Studios)

“SPIDER-MAN: NO WAY HOME”, ¿ESTARÁ DISPONIBLE EN DISNEY+?

Probablemente sí, pero los fanáticos de Marvel y usuarios del servicio tendrán que esperar mucho tiempo para ver esta película en dicha plataforma. Incluso, lo más seguro es que llegue a otros servicios streaming antes que a Disney Plus.

Eso debido a que los derechos cinematográficos de “Spider-Man: No Way Home” y de las anteriores películas del Hombre Araña, tanto las de Tom Hollad como las de Tobey Maguire y Andrew Garfield, le pertenecen a Sony y no a Marvel o Disney.

En abril de 2021, Sony llegó a un acuerdo con Disney para llevar su catálogo, incluidas las películas de Spider-Man, a Disney Plus, sin embargo, esto no entra en vigencia hasta que las películas se estrenen en 2022 y esas películas solo llegarán a esa plataforma tras su estreno en Netflix.

Además, se debe considerar que las cintas del héroe arácnido se estrenarán primero en Starz en Estados Unidos, por lo tanto, aún no se sabe que sucederá en otros mercados como Reino Unido y Latinoamérica.

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “SPIDER-MAN: NO WAY HOME”?

Luego de recibir instrucciones de Strange y un artefacto que le permite enviar a los villanos a celdas especiales, Peter logra capturar a Electro y al Hombre de Arena. Una vez reunidos los Cinco Siniestros (Stephen atrapó a Lagarto y Norman Osborn al parecer recuperó el control y buscó a Parker), el Hechicero se prepara para enviarlos a sus respectivos universos.

Pero cuando Peter comprende que la mayoría están muertos en sus realidades propone ayudarlos. Obviamente, Strange se opone, así que Spider-Man roba la caja que contiene el hechizo y encierra al personaje de Benedict Cumberbatch en la Dimensión espejo.

Para “curar” a los cinco villanos y evitar que mueran en sus mundos, Peter los lleva al apartamento de Happy y empieza a hacer algunas pruebas. Aunque consigue restablecer el chip inhibidor del Doctor Octopus, el Duende Verde recupera el control y ataca a Spider-Man, mientras que el resto escapa.

En el enfrentamiento contra el Green Goblin muere May Parker, no sin antes decir el clásico discurso del tío Ben: “Un gran poder conlleva una gran responsabilidad”. La policía intenta detener a Peter, pero él logra escapar, no obstante, tiene el corazón destrozado y se siente culpable por el trágico destino de su tía... Si quieres saber todo lo que pasó al final de “Spider-Man: No Way Home”, HAZ CLIC AQUÍ.