El comediante Luiz Ribeiro de Andrade, que es muy popular en Brasil por imitar a Supermán, fue atropellado por un bus cuando grababa un video para sus seguidores. El video de este suceso se volvió viral en las redes sociales.

El supermán brasileño intentó detener el automóvil con una de sus manos pero sus “superpoderes” lo abandonaron, pues no calculó la distancia correcta por lo que el conductor, a pesar de frenar, no pudo evitar golpear al hombre. Esta información fue contada al portal F5 News.

“Acudí a la empresa de autobuses para que el conductor no fuera sancionado, no había ningún problema con los frenos. Él hizo lo que pudo y yo actué mal [...]. Era una broma que siempre hago, pero esta vez casi se convirtió en accidente”, dijo el artista, tras asegurar que no sintió “nada con el golpe”.

“Ahora he visto que realmente estoy hecho de acero”, escribió el comediante en su cuenta de Instagram tras el incidente que se viralizó.

Cave mencionar que el video del atropello cuenta con más de 10.000 reproducciones en Instagram. Además, decenas de seguidores le han pedido que no exponga su vida de esa forma.

