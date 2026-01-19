La forma de llevar el cabello en 2026 estará marcada por una premisa clara: respetar la textura natural y priorizar la salud capilar. Así lo señala la firma tecnológica Dyson, que presentó su previsión de tendencias globales elaborada a partir del análisis de sus estilistas embajadores en más de diez mercados.

Las propuestas, inspiradas en las pasarelas de París, Milán, Londres y Nueva York, ya comienzan a adaptarse al día a día en países como Perú, donde la humedad, el sol y el uso frecuente de calor representan desafíos constantes para el cabello.

Un enfoque adaptado al clima y la rutina local

En un contexto como el limeño, donde el frizz y el desgaste por planchas o decoloraciones son frecuentes, las tendencias apuestan por estilos duraderos, con brillo y movimiento, apoyados en la ciencia y la ingeniería aplicada al cuidado capilar.

Desde looks prácticos para la oficina o la universidad hasta peinados más elaborados para eventos especiales, el 2026 trae una belleza más auténtica y funcional.

Las principales tendencias de cabello para 2026

Liso suave y saludable: El liso regresa con fuerza, pero lejos de la rigidez extrema. El acabado es pulido, con movimiento natural y brillo, priorizando la suavidad y el aspecto sano del cabello por encima de la estructura marcada. Textura con intención: Rizos y ondas se llevan con mayor definición. El uso de difusor, poco calor y flujo de aire controlado se consolida como la rutina ideal para realzar la textura natural sin dañar la fibra capilar. El retorno de los cortes estructurados: Los bobs definidos y los cortes largos con capas fluidas dominarán las calles. La clave está en crear siluetas claras, con movimiento y sin esfuerzo aparente. Volumen grande y protagonista: Desde guiños a los años 90 hasta acabados ultra elásticos, el volumen máximo será una de las grandes apuestas del 2026. Herramientas que controlan el flujo de aire permiten lograr este efecto sin recurrir a calor extremo. En ese contexto, dispositivos como el Dyson Airwrap ganan protagonismo, al envolver el cabello para crear rizos y ondas manteniendo el brillo natural. Peinados recogidos creativos: Moños, curvas y estilos más arquitectónicos se posicionan como opciones versátiles que combinan creatividad y practicidad, adaptándose tanto a la rutina diaria como a ocasiones especiales. Accesorios elevados: Lazos, detalles metálicos y toques futuristas se convierten en el complemento ideal para dar carácter incluso a los looks más minimalistas. Color cálido y luminoso: Los castaños intensos y rubios cálidos lideran las tendencias, acompañados de paneles de color sutiles que aportan expresión sin perder naturalidad.

Tecnología al servicio de la salud capilar

Detrás de estas tendencias hay un énfasis creciente en el uso de herramientas que cuidan el cabello. Dyson destaca el desarrollo de tecnología con control inteligente del calor y flujo de aire preciso, diseñada para lograr resultados profesionales sin comprometer la integridad capilar.

Así, el 2026 se perfila como un año donde la moda, la ciencia y la autenticidad se unen para redefinir la forma de llevar el cabello.