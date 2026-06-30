El maquillaje continúa adaptándose a las tendencias que surgen en plataformas digitales y que rápidamente llegan a salones de belleza y rutinas personales. Los acabados naturales, la versatilidad y el énfasis en resaltar los rasgos del rostro predominan entre las preferencias de los consumidores.

Según Cynthia Valera, experta en maquillaje de Avon, actualmente los usuarios buscan resultados más frescos y ligeros, lo que ha impulsado nuevas técnicas que combinan el cuidado de la piel con propuestas creativas.

“Hoy en día, los amantes del maquillaje no buscan coberturas pesadas o acartonadas, sino acabados frescos y versátiles”, señala la especialista.

Cloud skin: piel mate con acabado natural

Una de las tendencias con mayor presencia es la denominada cloud skin, que busca equilibrar una piel luminosa con un control sutil del brillo.

La técnica consiste en utilizar bases de cobertura ligera y aplicar polvos traslúcidos únicamente en la zona T, logrando un efecto difuminado que mantiene una apariencia natural.

Blush draping para definir el rostro

El rubor adquiere un papel protagónico mediante el blush draping, técnica que consiste en extender el color desde las mejillas hacia las sienes e incluso el párpado fijo.

Los tonos coral, rosados y melocotón permiten aportar dimensión al rostro sin recurrir al contorno tradicional.

Delineados gráficos minimalistas

Los delineados clásicos evolucionan hacia diseños más creativos, con líneas flotantes, trazos dobles y figuras geométricas sobre los párpados.

Este estilo busca destacar la mirada mediante formas sencillas y precisas, convirtiéndose en una de las propuestas más vistas en redes sociales.

Labios degradados con efecto de volumen

Otra de las técnicas en tendencia son los labios degradados, que crean la ilusión de mayor volumen mediante la combinación de un delineador ligeramente más oscuro en el contorno y un labial o brillo de tono más claro en el centro.

El difuminado entre ambos colores genera un acabado natural y aporta profundidad.

Capacitación constante en el sector belleza

La especialista señala que la rápida evolución de las tendencias exige que maquilladores y profesionales de la belleza actualicen permanentemente sus conocimientos.

Cursos especializados, capacitaciones y contenidos en redes sociales se han convertido en algunas de las principales herramientas para conocer las técnicas más solicitadas por los clientes.