Hoy arrancó la fase final de The International 2025, el torneo más importante del mundo en Dota 2, que reúne a los ocho mejores equipos tras superar los play offs. En esta edición, marcada por la imprevisibilidad y resultados que han sorprendido incluso a los expertos de este e-sport, el peruano Elvis “Scofield” De la Cruz Peña mantiene viva la ilusión sudamericana con el equipo Heroic, clasificado entre los ocho mejores.

Scofield, jugador profesional de posición 4 (support), es considerado uno de los talentos más destacados de Sudamérica por su estilo agresivo y amplia experiencia en competencias internacionales. Su trayectoria incluye participaciones con Infamous en 2019, donde alcanzó el top 8 y un premio de 800 mil dólares compartidos, así como con Beastcoast en 2021, consolidándose como referente del continente.

En 2024 se unió a Heroic, con quienes regresó este año al mundial de Dota 2. El equipo inició con tropiezos en la fase de grupos frente a PVISION y Natus Vincere, pero logró recuperarse venciendo a Boom Esports, Wildcard, Tundra Esports y Yakutoi Brothers, lo que les aseguró un cupo en el main event.

Ya en la fase decisiva, Heroic volvió a caer ante PVISION, lo que envió a Scofield y a su equipo a la llave de perdedores, donde deberán enfrentarse a Tundra Esports este viernes 12 de septiembre a las 3:00 a.m. (hora peruana) . El partido será a todo o nada: una victoria los mantendrá en competencia y una derrota significará despedirse del torneo como parte del top 8 mundial.

The International 2025 se disputa en Hamburgo, Alemania, hasta el 14 de septiembre, con un pozo de premios de 2.5 millones de dólares.