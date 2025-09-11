Elvis “Scofield” De la Cruz Peña, único representante peruano en el torneo más importante de Dota 2, jugará una partida decisiva ante Tundra Esports tras caer en su debut en el evento principal.
Hoy arrancó la fase final de The International 2025, el torneo más importante del mundo en Dota 2, que reúne a los ocho mejores equipos tras superar los play offs. En esta edición, marcada por la imprevisibilidad y resultados que han sorprendido incluso a los expertos de este e-sport, el peruano Elvis “Scofield” De la Cruz Peña mantiene viva la ilusión sudamericana con el equipo Heroic, clasificado entre los ocho mejores.

Scofield, jugador profesional de posición 4 (support), es considerado uno de los talentos más destacados de Sudamérica por su estilo agresivo y amplia experiencia en competencias internacionales. Su trayectoria incluye participaciones con Infamous en 2019, donde alcanzó el top 8 y un premio de 800 mil dólares compartidos, así como con Beastcoast en 2021, consolidándose como referente del continente.

En 2024 se unió a Heroic, con quienes regresó este año al mundial de Dota 2. El equipo inició con tropiezos en la fase de grupos frente a PVISION y Natus Vincere, pero logró recuperarse venciendo a Boom Esports, Wildcard, Tundra Esports y Yakutoi Brothers, lo que les aseguró un cupo en el main event.

Ya en la fase decisiva, Heroic volvió a caer ante PVISION, lo que envió a Scofield y a su equipo a la llave de perdedores, donde deberán enfrentarse a Tundra Esports este viernes 12 de septiembre a las 3:00 a.m. (hora peruana). El partido será a todo o nada: una victoria los mantendrá en competencia y una derrota significará despedirse del torneo como parte del top 8 mundial.

The International 2025 se disputa en Hamburgo, Alemania, hasta el 14 de septiembre, con un pozo de premios de 2.5 millones de dólares.

