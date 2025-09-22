HBO Max confirmó que el próximo 25 de septiembre estrenará en América Latina la comedia “The Paper”, creada, escrita y producida por Greg Daniels (The Office) y Michael Koman (Nathan for You). La serie, presentada como un mockumentary, ofrecerá una mirada satírica al periodismo local y sus desafíos.

El lanzamiento incluirá cuatro episodios iniciales, seguidos de dos estrenos cada jueves. La trama sigue al equipo documental que en su momento inmortalizó a la sucursal de Scranton en The Office, y que ahora centra su atención en un antiguo periódico del Medio Oeste de Estados Unidos y a su editor, decidido a devolverle la gloria.

El elenco principal está encabezado por Domhnall Gleeson (Ex Machina) y Sabrina Impacciatore (The White Lotus). También participan Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young, Tim Key y Oscar Nuñez (The Office). Entre las estrellas invitadas figuran Eric Rahill, Tracy Letts, Molly Ephraim, Mo Welch, Allan Havey, Duane Shepard Sr., Nate Jackson y Nancy Lenehan.

La serie es producida por Universal Television, división de Universal Studio Group, y estará disponible en exclusiva por HBO Max en América Latina.