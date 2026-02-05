La historia de una banda que apostó por la autenticidad llega a la pantalla grande. V&R Films anunció el estreno en cines peruanos del documental THE ROSE: Regresa a mí, una producción que retrata el esperado regreso de la agrupación surcoreana The Rose.

El estreno está programado para el sábado 14 de febrero, fecha en la que los fanáticos podrán vivir una experiencia íntima y reveladora sobre el proceso de reconstrucción artística y personal del grupo.

Un regreso marcado por la independencia creativa

Formada en 2017, The Rose alcanzó reconocimiento global tras tomar una decisión poco habitual en la industria musical coreana: abandonar el sistema tradicional del K-pop para crear música bajo sus propias reglas. Luego de una disputa contractual con su discográfica, la banda enfrentó una pausa obligatoria de tres años que puso a prueba su futuro y cohesión interna.

El documental acompaña ese periodo de transformación, mostrando cómo los cuatro integrantes retomaron la composición, la grabación y el contacto con su público a través de una gira internacional marcada por la libertad creativa.

Más allá del escenario

THE ROSE: Regresa a mí ofrece acceso exclusivo a los momentos fuera del foco mediático: tensiones emocionales, desafíos personales y decisiones clave que definieron el retorno del grupo. La película también reflexiona sobre la llamada “jaula dorada” del sistema del K-pop, contrastándola con los riesgos y recompensas de un camino independiente.

Lejos de limitarse a un registro musical, el documental se presenta como un testimonio sobre resiliencia, amistad y el poder de la música como herramienta de sanación y reconexión con los sueños originales.

Cita imperdible para los fans en Perú

El estreno en cines peruanos marca un momento especial para la comunidad de seguidores de The Rose, que podrá revivir en pantalla grande el proceso que devolvió a la banda a los escenarios internacionales.