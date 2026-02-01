El icónico antihéroe del cine regresa a la pantalla grande. The Toxic Avenger, dirigida por Macon Blair, presenta una nueva versión del clásico de culto que combina acción, humor negro y una marcada crítica social. La película se estrenará exclusivamente en cines este 5 de febrero.

Un antihéroe nacido del caos

La historia sigue a Winston Gooze, un conserje oprimido cuya vida cambia de forma irreversible tras sufrir un catastrófico accidente tóxico. El hecho lo transforma en una nueva clase de héroe: The Toxic Avenger, un justiciero inesperado que deja atrás su condición de marginado para convertirse en el protector de su comunidad.

Bajo el apodo de Toxie, Winston se enfrenta a magnates corporativos sin escrúpulos y a redes de corrupción que amenazan su ciudad y a todo lo que ama: su hijo, sus amigos y su hogar. En un mundo dominado por la codicia, la justicia adopta una forma tan brutal como necesaria.

Un elenco de primer nivel

La película cuenta con un reparto destacado encabezado por Peter Dinklage, quien da voz a Winston Gooze / The Toxic Avenger. El personaje físico de Toxie es interpretado por Luisa Guerreiro.

El elenco se completa con Jacob Tremblay como Wade, Taylor Paige como JJ Doherty, Kevin Bacon como Bob Garbinger y Elijah Wood como Fritz Garbinger.

También participan Sarah Niles (alcaldesa Togar), Julia Davis (Kissy Sturmevan), Julian Kosovo (Budd Berserk) y Jonny Coyne (Thad Barkabus).

Violencia estilizada y sátira social

Con un tono irreverente y provocador, la cinta apuesta por una violencia estilizada y una mirada mordaz sobre la desigualdad, el abuso de poder y la corrupción contemporánea, manteniendo el espíritu transgresor que convirtió al personaje en un ícono del cine de culto.

Datos clave