El “Tío Lenguado” confirmó que el youtuber “Descocaos” se contagió de coronavirus, tras viajar a Iquitos, y por lo tanto indicó que se encuentra en aislamiento, tal como establecen las autoridades sanitarias.

A través de sus redes sociales y canal de YouTube “Tío Lenguado y Descocaos”, el primero señaló que “Descocaos” salió positivo tras someterse a una prueba de Covid-19; y por lo tanto se encuentra en aislamiento.

En ese ambiente, el youtuber se encuentra en aislamiento.

“A Dios gracias él ya está fregando, o sea que está bien (estable)”, dijo el “Tío Lenguado”, quien además mostró el lugar donde está aislado el joven youtuber.

“A mí con 24 años, el coronavirus me ha tumbado”

Por su parte, “Descocaos” aconsejó a la ciudadanía a protegerse con las mascarillas y otras medidas sanitarias dispuestas por el Gobierno.

“Quiero hacerle una recomendación gigante a todos ustedes. No bajemos la guardia, hay que cuidarnos bastante. Si a mí, con 24 años me ha tumbado esto (el coronavirus), siendo un muchacho que come bien, con todas las comidas del Tío Lenguado ¡Imagínate una persona mayor! Así que cuídense bien, protéjanse con su mascarilla, alcohol en gel y demás”, insistió el youtuber “Descocaos”.

“Descocaos” se encuentra en aislamiento.

“Descocaos” señaló que cumplirá con los otros 14 días de cuarentena; y además contó que viene tomando bebidas hidratantes. Añadió que le traen la comida hasta la puerta, y ahora aprovechó para comer un delicioso “cuy a la piedra”.

MIRA AQUÍ: Estudio asegura que la mayoría de enfermos de coronavirus continúa con algún síntoma medio año después

Caldo de cabeza de cuy

El “Tío Lenguado” dijo además de hacer el plato “cuy a la piedra”, le preparó a “Descocaos” un caldo de cuy con las cabezas que quedaron, para que se restablezca.

Mira el video:

TE PUEDE INTERESAR:

Intervienen fiesta Covid-19 en empresa de seguridad y clausuran local en Magdalena (VIDEO y FOTOS)

Intervienen a 300 personas que asistían a una pollada y partido de fulbito en Ate (VIDEO)

Plantean que asistentes a fiestas clandestinas sean voluntarios en hospitales en Uruguay

VIDEO RECOMENDADO:

Huancayo: anciano no alcanza cama en hospital y fallece en su casa por COVID-19