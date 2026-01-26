La Temporada de Premios 2026 continúa este domingo 1 de febrero con la transmisión en vivo de la 68.ª entrega anual de los GRAMMYS®, que podrá verse en toda Latinoamérica a través de TNT y HBO Max.

La ceremonia se realizará desde el Crypto.com Arena, en Los Ángeles, consolidando una vez más a estos premios como el mayor reconocimiento de la industria musical a nivel mundial.

Pre-show y horarios para Latinoamérica

La cobertura especial comenzará con un pre-show de una hora, conducido por Lety Sahagún y Heisel Mora, quienes mostrarán todos los detalles de la alfombra roja y entrevistas exclusivas con los artistas.

Horarios del pre-show:

9:00 p. m. – Argentina y Chile

6:00 p. m. – México

7:00 p. m. – Colombia y Perú

La ceremonia en vivo iniciará una hora después:

10:00 p. m. – Argentina y Chile

7:00 p. m. – México

8:00 p. m. – Colombia y Perú

Finalizada la gala, el evento quedará disponible por dos semanas en HBO Max, para que la audiencia pueda revivir los momentos más destacados.

Trevor Noah regresa como anfitrión

La gala contará nuevamente con Trevor Noah, comediante ganador del Emmy®, nominado al Golden Globe® y al GRAMMY®. Esta será su sexta ocasión como maestro de ceremonias, además de desempeñarse como productor ejecutivo del evento.

Kendrick Lamar lidera las nominaciones

Entre los nominados, Kendrick Lamar encabeza la lista con nueve nominaciones, luego de haber sido el máximo ganador en los GRAMMYS® 2025. Con ello, alcanza 66 nominaciones y 22 premios GRAMMY® en su carrera.

Este año compite en tres categorías principales:

Grabación del Año – “luther” (con SZA )

– “luther” (con ) Canción del Año – “luther”

– “luther” Álbum del Año – GNX

Más artistas destacados en la carrera por el GRAMMY

Con siete nominaciones cada uno figuran Lady Gaga, y los productores Jack Antonoff y Cirkut.

Con seis nominaciones aparecen Bad Bunny, Sabrina Carpenter, Leon Thomas y el ingeniero de mezclas Serban Ghenea.

Lady Gaga suma 45 nominaciones y 14 premios GRAMMY® en su trayectoria y regresa a las tres categorías principales con:

“Abracadabra” (Grabación y Canción del Año)

MAYHEM (Álbum del Año)

Es la primera vez que logra esta hazaña desde los GRAMMYS® de 2010.

Un premio votado por la industria musical

Los ganadores de los GRAMMYS® son elegidos por los miembros votantes de la Academia de la Grabación, integrada por artistas, compositores, productores, ingenieros y creadores musicales, lo que convierte a estos galardones en el único premio de la música votado por la propia industria.