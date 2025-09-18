El próximo 25 de septiembre, los cines del Perú recibirán una de las películas más comentadas del año: “Together: Juntos Hasta la Muerte”, un inquietante relato de terror psicológico y horror corporal protagonizado por Dave Franco, Alison Brie y Damon Herriman, bajo la dirección de Michael Shanks.

La cinta ha generado gran controversia en Estados Unidos tras sus primeras proyecciones. En un cine de Ohio, varios asistentes abandonaron la sala debido a la crudeza de algunas escenas, calificadas por la crítica como “perturbadoras” e “intensas”. Su estilo visceral ya ha sido comparado con la polémica película “La Sustancia”, que también causó revuelo internacional.

La historia sigue a una pareja que se muda al campo buscando empezar de nuevo, pero pronto comienza a vivir fenómenos sobrenaturales que ponen en riesgo su relación y su propia identidad. Con un guion que explora la codependencia y los límites de la intimidad, la película combina lo íntimo con lo aterrador en un relato que no deja indiferente al espectador.

Con un enfoque visual inquietante y escenas de alto impacto, “Together: Juntos Hasta la Muerte” promete ser una de las experiencias cinematográficas más intensas del año. Su estreno está programado en todos los cines del país el miércoles 25 de septiembre.