Una de las duplas más emblemáticas de la animación mundial, Tom y Jerry, regresa a las salas de cine del país con Tom & Jerry: La Brújula Mágica, una aventura inédita que se estrenará en el Perú el 15 de enero de 2026.

La película marca, además, el inicio oficial de operaciones de Imagem Films en el mercado peruano, ampliando la oferta de estrenos familiares en la cartelera nacional.

Humor clásico con una propuesta renovada

En esta nueva entrega, Tom y Jerry se embarcan en una historia completamente original que combina diversión, emoción y sorpresas, manteniendo la esencia que ha convertido a la franquicia en un referente del entretenimiento durante casi un siglo.

La propuesta busca conectar tanto con el público adulto que creció viendo las aventuras clásicas, como con las nuevas generaciones que hoy asisten a las salas de cine.

Apuesta estratégica por el mercado peruano

“Elegimos Tom & Jerry porque es una marca universal, reconocida por generaciones y capaz de conectar con públicos de todas las edades. Es la película ideal para abrir esta nueva etapa en Perú”, señaló Gustavo Romboli, director ejecutivo comercial LATAM de Imagem Films.

La distribuidora cuenta con más de dos décadas de presencia en América Latina, con operaciones en países como Brasil, México y Argentina, y ahora apuesta por el Perú con una estrategia enfocada en diversidad de géneros y alto valor comercial.

Expectativas de taquilla y otros estrenos

Imagem Films proyecta que Tom & Jerry: La Brújula Mágica supere los 200 mil espectadores en su estreno en el Perú, con el objetivo de posicionarse como uno de los estrenos familiares más fuertes del inicio de la temporada 2026.

Además, la compañía prepara un portafolio variado de lanzamientos, entre ellos:

Cold Storage , thriller basado en la novela de David Koepp , protagonizado por Liam Neeson .

, thriller basado en la novela de , protagonizado por . Eternal Returns , una historia romántica con Naomi Scott y Kit Harington .

, una historia romántica con y . The Death of Robin Hood, una reinterpretación oscura del personaje clásico, protagonizada por Hugh Jackman y Jodie Comer.

“Creemos en el mercado peruano y en el potencial de su audiencia. Nuestro compromiso es trabajar pensando en el público para fortalecer la industria cinematográfica local”, afirmó Ana Karenina Saez, gerente comercial de Imagem Films Perú.