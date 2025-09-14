Una historia tierna y luminosa llega a la cartelera peruana. El 18 de septiembre se estrena en los cines nacionales “Tony, Shelly y la Linterna Mágica”, una coproducción entre Hungría, Eslovaquia y República Checa que ya conquistó al público internacional al ganar el premio a Mejor Largometraje de Animación en la sección Anima’t del Festival de Sitges.

La película, dirigida por Filip Pošivač, es un homenaje a la aceptación de lo diferente y al poder transformador de la imaginación. La trama se centra en Tony, un niño de once años cuya piel brilla, lo que lo ha llevado a vivir aislado bajo la sobreprotección de sus padres. Su vida cambia cuando conoce a Shelly, una vecina que, marcada por la depresión de su madre y constantes mudanzas, encuentra refugio en una linterna mágica capaz de proyectar mundos fantásticos.

Juntos descubren la fuerza de la amistad y emprenden una aventura contra misteriosas sombras que amenazan con robar la luz del sol.

La magia del stop-motion

“Tony, Shelly y la Linterna Mágica” marca el debut en largometraje de Filip Pošivač, quien eligió la técnica del stop-motion con marionetas para darle un estilo artesanal y cercano. “El stop-motion tiene algo profundamente mágico. Cuando una marioneta se mueve, se enciende una chispa en los ojos de niños y adultos por igual. ¡Hay algo verdaderamente encantador en ello!”, señaló el director.

Con una estética visual potente y una historia cargada de sensibilidad, la cinta conecta tanto con niños como con adultos, invitando a reflexionar sobre la diferencia, la imaginación y la luz interior que todos llevamos dentro.

📽️ Estreno en Perú: jueves 18 de septiembre, en todos los cines nacionales.

Ficha técnica