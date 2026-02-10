Este 15 de marzo, el Teatro Peruano Japonés se convertirá en el epicentro de la cultura geek y cosplay del país con la realización de la final nacional rumbo al World Cosplay Summit 2026.

En esta jornada, se elegirá al dúo que representará al Perú en Japón, específicamente en la ciudad de Nagoya, sede del certamen considerado el más importante del cosplay a nivel mundial.

Toru Furuya, invitado de honor en Lima

El evento contará con la presencia especial de Toru Furuya, una de las voces más emblemáticas del anime japonés, cuya trayectoria marcó a generaciones de fanáticos en todo el mundo.

Furuya ha interpretado a personajes icónicos como Tuxedo Mask (Sailor Moon), Yamcha (Dragon Ball), Amuro Ray (Gundam), Shuren (Bleach) y Seiya (Los Caballeros del Zodiaco), consolidándose como una figura clave en la historia del anime.

Su participación permitirá al público peruano acercarse al legado de algunas de las franquicias más influyentes de la cultura pop japonesa.

Jurado internacional y celebración cultural

La final nacional también contará con la presencia de la reconocida cosplayer internacional Reika, quien llegará desde Japón para formar parte del jurado del certamen, aportando proyección internacional y experiencia artística a la competencia.

Además del concurso, el evento ofrecerá una programación dedicada al anime, manga, videojuegos y cosplay, consolidándose como una celebración integral de la cultura japonesa y un espacio de encuentro para una comunidad creativa en constante crecimiento.

Intercambio cultural Perú–Japón

La iniciativa es impulsada por Akita Producciones, con el respaldo de la Embajada del Japón en el Perú y la Fundación Japón, reforzando el intercambio cultural entre ambos países a través del arte y el entretenimiento.

Entradas a la venta

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus, para quienes deseen vivir de cerca esta experiencia que celebra el talento, la creatividad y la pasión por la cultura japonesa.