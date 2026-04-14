El evento musical Tour del Disco realizará una nueva edición el sábado 18 y domingo 19 de abril en el Hotel Naia, en el distrito de Miraflores, consolidándose como uno de los encuentros favoritos para coleccionistas y fanáticos del formato vinilo.

Durante dos días, el hotel se convertirá en un espacio dedicado a la cultura musical, reuniendo a discotiendas especializadas y a amantes del sonido analógico en un evento que contará con ingreso libre.

Vinilos, sesiones musicales y firma de autógrafos

El Tour del Disco ofrecerá la participación de diversas discotiendas que pondrán a disposición miles de vinilos para venta y exhibición.

Además, el público podrá participar en listening sessions, DJ sets internacionales, talleres de mezcla y actividades especiales relacionadas con la cultura del vinilo.

Uno de los momentos destacados será la presentación oficial del nuevo vinilo del cantante Noel Schajris, titulado Uno es uno (Versión Noel), lo que atraerá la atención de seguidores y coleccionistas.

DJ internacional y after party musical

Entre los invitados principales destaca la presencia de la DJ chilena Paula Achurra, reconocida por sus presentaciones en países como Chile, Brasil, Argentina e Italia.

Formada en la Academia de DJs y Productores Sound Creative en Santiago, Achurra ha desarrollado un estilo que combina sonidos clásicos y contemporáneos, buscando que cada presentación sea una experiencia sonora que recorra distintas épocas y estilos musicales.

El evento culminará con un after party en The Coffee Shot, donde participarán las DJs Paula Achurra y Adolfo Bolívar, ofreciendo un cierre musical para los asistentes.

Evento gratuito para fanáticos del vinilo

Organizado por Discos Eternos y patrocinado por la Cámara Peruana del Disco, el Tour del Disco busca promover la cultura del vinilo, un formato que ha experimentado un crecimiento sostenido en los últimos años.

El evento se desarrollará entre las 11:00 a. m. y las 9:00 p. m. durante ambos días, con ingreso libre para el público en general.