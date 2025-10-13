La reconocida Trattoria Don Vito, ícono gastronómico de Miraflores con más de cuatro décadas de historia, anunció la segunda fecha de su ciclo de conciertos de música de cámara, una propuesta que fusiona el arte culinario con la música clásica en vivo. El evento se realizará el miércoles 22 de octubre a las 8:00 p. m. en el salón principal del restaurante, como parte de las celebraciones por su 44.º aniversario.

La velada ofrecerá una experiencia sensorial única que combina la elegancia de la música en vivo con la cocina artesanal italiana. El espectáculo estará a cargo del Cuarteto Arawi, integrado por dos violines, una viola y un violonchelo, que interpretarán un repertorio de piezas clásicas mientras los asistentes disfrutan de la carta del restaurante.

El ambiente estará cuidadosamente ambientado con instrumentos musicales, obras de arte y detalles clásicos, que reflejan la esencia acogedora y sofisticada de la trattoria.

Durante la noche, los comensales podrán degustar pastas artesanales elaboradas en el taller del restaurante, siguiendo recetas tradicionales italianas con harina de trigo especial y huevos frescos, acompañadas de una selección de vinos cuidadosamente elegida para realzar la experiencia gastronómica.

El evento está pensado como una opción ideal para una cena romántica, una celebración de aniversario o una velada especial que une cultura, sabor y tradición.

El precio por persona es de S/75. Las reservas se pueden realizar llamando al 983 533 103 o al (01) 445 8156.

Trattoria Don Vito está ubicada en calle Martín Dulanto 111, San Antonio, Miraflores.