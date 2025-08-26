El deporte extremo de arrastrar camiones con las manos llegará a la capital como parte del Truckers Day 2025, el evento que rinde homenaje al trabajo de miles de transportistas que mueven la economía del país. La cita será del 19 al 21 de septiembre en la explanada de la Costa Verde, Magdalena del Mar, donde se espera la asistencia de más de 10 mil camioneros y público en general.

Bajo el lema “Celebremos juntos 25 años de lucha camionera”, más de 30 gremios del transporte de carga terrestre participarán en actividades de integración como expo camiones, arrastre de camiones, el esperado concurso de camiones tuneados (Camión Tuning Fest), shows en vivo, zona gastronómica y conferencias especializadas sobre los desafíos del sector.

El evento incluirá también talleres de conducción segura, campañas de seguridad vial y reconocimientos a transportistas destacados, reforzando la importancia de un sector que garantiza el abastecimiento nacional.

“El transporte terrestre de carga es uno de los motores de la economía peruana: más del 100 % de los productos que consumimos a diario llegan a su destino gracias al esfuerzo de los camioneros”, destacó Alexis Marquina Forttini, director general de Perú Ferias.

La feria contará con la participación de las principales marcas de camiones, lubricantes, llantas, repuestos y accesorios, convirtiéndose en una vitrina para la innovación y la cultura camionera.

El Camión Tuning Fest, plato fuerte del encuentro, premiará la creatividad y el arte del tuning aplicado a los gigantes de las carreteras, impulsando además una campaña nacional para mejorar la seguridad y eficiencia en las rutas del país.

Más información en www.diadelcamionero.pe.