Entregar el primer celular a un hijo se ha convertido en una decisión cada vez más frecuente para las familias. Sin embargo, más allá de la edad, especialistas recomiendan evaluar la madurez del menor y establecer normas claras para garantizar un uso seguro y responsable de la tecnología.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cerca del 90% de la población peruana de entre 6 y 17 años accede a internet mediante un teléfono móvil, una cifra que refleja la creciente presencia de la tecnología en la vida cotidiana de niños y adolescentes.

Ante esta realidad, los padres y cuidadores enfrentan el desafío de determinar cuándo es el momento adecuado para entregar un smartphone y cómo acompañar este proceso para fomentar hábitos digitales saludables.

La madurez es más importante que la edad

Los especialistas advierten que saber utilizar un dispositivo no significa necesariamente estar preparado para enfrentar los riesgos del entorno digital.

Aspectos como la interacción con desconocidos, la exposición a contenidos inapropiados o el uso excesivo de pantallas requieren habilidades de autocontrol y criterio que deben desarrollarse progresivamente.

Por ello, antes de entregar un celular, se recomienda evaluar si el menor comprende conceptos básicos de seguridad digital y puede seguir normas establecidas por los adultos.

Reglas claras desde el primer día

Uno de los principales consejos es definir límites desde el inicio para evitar conflictos futuros.

Las familias pueden acordar horarios de uso, aplicaciones permitidas, tiempos de conexión y espacios libres de pantallas, como durante las comidas o antes de dormir.

Asimismo, se recomienda promover actividades recreativas, deportivas y educativas que no dependan exclusivamente del uso de dispositivos móviles.

Tres aspectos clave antes de entregar un celular

Evaluar la madurez y capacidad de autocontrol del menor.

Establecer reglas claras sobre horarios y aplicaciones permitidas.

Mantener una comunicación constante sobre riesgos y seguridad digital.

La importancia del diálogo y la educación digital

Los expertos coinciden en que las herramientas tecnológicas por sí solas no son suficientes para garantizar una experiencia segura.

Conversar sobre privacidad, redes sociales, ciberacoso, uso responsable de la información y comportamiento en internet es fundamental para fortalecer la confianza entre padres e hijos.

El acompañamiento permanente permite que los menores consulten dudas y reporten situaciones de riesgo cuando se presenten.

Herramientas de control parental en los smartphones

Actualmente, muchos fabricantes incorporan funciones diseñadas para ayudar a los padres a supervisar el uso de los dispositivos.

Entre ellas destacan los modos infantiles o espacios protegidos que permiten limitar el tiempo de uso, restringir aplicaciones y controlar el acceso a determinados contenidos.

Manuel Morey, especialista de producto de OPPO, señaló que estas funciones pueden complementar la supervisión familiar.

“Hoy la tecnología permite crear entornos más seguros desde el propio dispositivo, pero sigue siendo clave que los padres establezcan límites, guíen el uso y fomenten hábitos saludables desde el primer momento”, indicó.

Más que un teléfono, una puerta al mundo digital

Especialistas destacan que entregar un celular implica mucho más que proporcionar una herramienta de comunicación.

También representa el ingreso a un entorno digital que requiere supervisión, acuerdos familiares y una educación constante sobre el uso responsable de la tecnología.

La recomendación general es que el acceso a un smartphone esté acompañado de reglas claras, diálogo permanente y una participación activa de los padres en la experiencia digital de sus hijos.