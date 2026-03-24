La tensión y el suspenso llegan a la pantalla grande con el estreno de “Turbulencia: Pánico en el Aire”, la nueva producción cinematográfica que se estrenará este 26 de marzo en todos los cines, prometiendo una experiencia cargada de adrenalina, emociones intensas y giros inesperados.

La historia sigue a Zach y Emmy, una joven pareja de recién casados que decide emprender un viaje especial por los majestuosos Dolomitas italianos con la esperanza de reavivar su relación. Lo que parecía una escapada romántica a bordo de un globo aerostático pronto se transforma en una situación límite cuando una tercera pasajera, Julia, se une inesperadamente al recorrido.

A más de cinco mil metros de altura, los acontecimientos toman un rumbo inesperado que pondrá a prueba la confianza y la capacidad de supervivencia de los protagonistas. Aislados en el aire y enfrentados a circunstancias extremas, deberán mantener la calma mientras descubren que el verdadero peligro podría estar más cerca de lo que imaginan.

El filme cuenta con un elenco internacional encabezado por Olga Kurylenko, Jeremy Irvine, Hera Hilmar y Kelsey Grammer, quienes dan vida a una historia donde el miedo, la tensión y la supervivencia se desarrollan en un entorno tan espectacular como implacable.

Dirigida por Claudio Fäh, “Turbulencia: Pánico en el Aire” promete mantener al público al borde de su asiento con una trama intensa que demuestra que, cuando el peligro aparece en las alturas, no hay escapatoria posible.

Este 26 de marzo, el público podrá vivir una experiencia cinematográfica llena de suspenso, donde cada minuto cuenta y cualquier decisión puede marcar la diferencia entre sobrevivir… o caer al vacío.