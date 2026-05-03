La plataforma de streaming Universal+ anunció su programación de estrenos para mayo de 2026, que incluye nuevas series, episodios finales y producciones que se emitirán semanalmente.

Entre las principales novedades destaca el lanzamiento de nuevas ficciones y la continuidad de títulos ya consolidados dentro de su catálogo.

“CIA”, el nuevo spin-off del universo FBI

Uno de los estrenos principales es la serie “CIA”, que llegará el 13 de mayo como una expansión del universo de FBI.

La producción sigue a una dupla de agentes con estilos opuestos: un agente de la CIA que rompe las reglas y un agente del FBI que se rige estrictamente por los protocolos. Ambos deberán trabajar juntos para enfrentar amenazas internas en Estados Unidos.

El elenco está encabezado por Tom Ellis y Nick Gehlfuss, junto a Natalee Linez y Necar Zadegan.

Final de temporada de “Saturday Night Live”

Universal+ también emitirá los últimos episodios de la temporada 51 de “Saturday Night Live”, uno de los programas de comedia más emblemáticos de la televisión.

Entre los invitados destacan:

Olivia Rodrigo (2 de mayo)

Matt Damon y Noah Kahan (9 de mayo)

Paul McCartney y Will Ferrell (16 de mayo)

Estos episodios marcarán el cierre de la actual temporada del histórico show.

Nuevos episodios de “From”

La serie de terror “From” continuará con nuevos capítulos de su cuarta temporada, que se estrenarán todos los lunes.

La historia sigue a un grupo de personas atrapadas en un pueblo del que no pueden escapar, enfrentando amenazas sobrenaturales. En esta temporada, el peligro aumenta con la aparición de nuevas entidades y conflictos internos entre los personajes.

“Boston Blue”, nuevo drama policial

Otra de las apuestas es “Boston Blue”, spin-off de Blue Bloods, que presenta nuevos episodios todos los jueves.

La serie marca el regreso del personaje Danny Reagan, quien se traslada a Boston para integrarse a un nuevo equipo policial y enfrentar distintos casos junto a una nueva compañera.

Programación con estrenos semanales

La oferta de Universal+ para mayo combina lanzamientos puntuales con contenidos que se desarrollarán de forma semanal, ampliando su catálogo con producciones de distintos géneros, desde drama policial hasta terror y comedia.