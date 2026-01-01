El verano en Lima ya no solo es sinónimo de sol y mar para las personas. Cada vez más familias buscan disfrutar de la playa junto a sus mascotas, una tendencia que ha llevado a varios balnearios a adaptarse y permitir el ingreso de perros bajo reglas específicas de convivencia.

Estas playas, conocidas como pet friendly, han empezado a consolidarse como una alternativa para quienes no quieren dejar a sus animales de compañía en casa durante sus salidas de fin de semana.

¿Qué playas permiten el ingreso con mascotas?

En distintos puntos del litoral limeño y del sur chico se han habilitado zonas donde los perros pueden ingresar acompañados de sus dueños. Entre las más conocidas se encuentran:

El Paraíso (Huacho) : balneario de olas tranquilas y amplias extensiones de arena, ideal para paseos largos con mascotas.

: balneario de olas tranquilas y amplias extensiones de arena, ideal para paseos largos con mascotas. Los Yuyos (Costa Verde) : una de las playas urbanas más visitadas, con espacios abiertos donde los perros pueden acompañar a sus dueños.

: una de las playas urbanas más visitadas, con espacios abiertos donde los perros pueden acompañar a sus dueños. Yaya (Chilca) : una playa de ambiente rústico, cercana a lagunas y salinas, muy frecuentada por quienes buscan tranquilidad.

: una playa de ambiente rústico, cercana a lagunas y salinas, muy frecuentada por quienes buscan tranquilidad. San Pedro (Lurín) : ubicada cerca del santuario de Pachacámac, es una de las más concurridas del sur de Lima.

: ubicada cerca del santuario de Pachacámac, es una de las más concurridas del sur de Lima. Pulpos (Punta Hermosa) : de fácil acceso y popular entre familias que asisten con mascotas.

: de fácil acceso y popular entre familias que asisten con mascotas. La Ensenada (San Antonio): reconocida por su ambiente familiar y su oferta gastronómica marina.

Reglas básicas para una convivencia segura

El acceso de mascotas a estos balnearios está condicionado al cumplimiento de normas mínimas. Entre las principales se encuentra el uso obligatorio de correa, la recolección de los desechos y la supervisión permanente por parte de los dueños.

Estas disposiciones buscan garantizar que la presencia de animales no afecte la seguridad ni la comodidad de otros bañistas.

Municipalidades y administraciones de playas han advertido que la continuidad de estos espacios pet friendly depende del comportamiento de los visitantes. Si las normas no se respetan, la autorización puede ser retirada.