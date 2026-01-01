Verano con mascotas: estas son las playas de Lima que permiten el ingreso de perros. Foto: Difusión
Verano con mascotas: estas son las playas de Lima que permiten el ingreso de perros. Foto: Difusión

El verano en Lima ya no solo es sinónimo de sol y mar para las personas. Cada vez más familias buscan disfrutar de la playa junto a sus mascotas, una tendencia que ha llevado a varios balnearios a adaptarse y permitir el ingreso de perros bajo reglas específicas de convivencia.

Estas playas, conocidas como pet friendly, han empezado a consolidarse como una alternativa para quienes no quieren dejar a sus animales de compañía en casa durante sus salidas de fin de semana.

¿Qué playas permiten el ingreso con mascotas?

En distintos puntos del litoral limeño y del sur chico se han habilitado zonas donde los perros pueden ingresar acompañados de sus dueños. Entre las más conocidas se encuentran:

  • El Paraíso (Huacho): balneario de olas tranquilas y amplias extensiones de arena, ideal para paseos largos con mascotas.
  • Los Yuyos (Costa Verde): una de las playas urbanas más visitadas, con espacios abiertos donde los perros pueden acompañar a sus dueños.
  • Yaya (Chilca): una playa de ambiente rústico, cercana a lagunas y salinas, muy frecuentada por quienes buscan tranquilidad.
  • San Pedro (Lurín): ubicada cerca del santuario de Pachacámac, es una de las más concurridas del sur de Lima.
  • Pulpos (Punta Hermosa): de fácil acceso y popular entre familias que asisten con mascotas.
  • La Ensenada (San Antonio): reconocida por su ambiente familiar y su oferta gastronómica marina.

Reglas básicas para una convivencia segura

El acceso de mascotas a estos balnearios está condicionado al cumplimiento de normas mínimas. Entre las principales se encuentra el uso obligatorio de correa, la recolección de los desechos y la supervisión permanente por parte de los dueños.

Estas disposiciones buscan garantizar que la presencia de animales no afecte la seguridad ni la comodidad de otros bañistas.

Municipalidades y administraciones de playas han advertido que la continuidad de estos espacios pet friendly depende del comportamiento de los visitantes. Si las normas no se respetan, la autorización puede ser retirada.

