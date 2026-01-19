El inicio del verano marca una de las temporadas de mayor circulación vehicular en el país. Los viajes familiares, las vacaciones escolares y el incremento del turismo hacia las playas del litoral elevan la exposición a riesgos viales, convirtiendo a los seguros masivos en una herramienta clave de protección para conductores, pasajeros y peatones.

De acuerdo con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), el mercado de seguros masivos en el Perú continuó expandiéndose durante el 2025, impulsado por una mayor conciencia de prevención. En ese contexto, la proyección de primas del SOAT al cierre del año pasado asciende a S/ 540 millones, reflejando la importancia de esta cobertura obligatoria en la seguridad vial.

Más movilidad, más circulación de vehículos

Las cifras oficiales respaldan esta tendencia. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el tránsito de vehículos por las garitas de peaje a nivel nacional aumentó 3,1 % en enero de 2025 en comparación con el mismo mes del 2024, lo que evidencia un flujo sostenido de unidades ligeras y pesadas por las principales carreteras del país.

“En la época de verano, el aumento de la movilidad implica una mayor exposición a imprevistos. Los vehículos circulan más, las distancias se extienden y el riesgo aumenta”, explicó Diego Rosell, gerente comercial de Negocios Masivos de Protecta Security.

Cobertura del SOAT y brechas pendientes

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) garantiza la atención inmediata de las víctimas de accidentes, cubriendo gastos médicos, incapacidad, sepelio y compensaciones por fallecimiento, tanto para ocupantes como para terceros no ocupantes.

No obstante, persisten brechas. Según estimaciones de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), cerca del 30 % de los vehículos que circulan en el país no cuentan con SOAT vigente, lo que representa un riesgo significativo ante un siniestro.

“Una falta de SOAT no solo expone al conductor a sanciones administrativas, sino que deja a las personas vulnerables ante gastos médicos que pueden superar cualquier presupuesto familiar”, advirtió Rosell.

Siniestralidad y atención a víctimas

Datos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) muestran que cada año miles de accidentes atendidos por el SOAT involucran a víctimas que requieren atención médica o indemnización. Desde su creación hasta el 2024, el fondo ha atendido a 13.301 personas, de las cuales 10.254 resultaron lesionadas y 3.047 fallecieron, consolidando al SOAT como un mecanismo clave para mitigar impactos sociales y económicos.

Prevención como prioridad en temporada alta

Especialistas coinciden en que el verano es una oportunidad para reforzar la educación vial: respetar los límites de velocidad, realizar revisiones técnicas antes de viajar y verificar que el vehículo cuente con SOAT vigente son medidas esenciales para reducir riesgos.

“El objetivo del SOAT es brindar atención inmediata que contribuya a salvar vidas y reducir el impacto económico de los accidentes de tránsito, especialmente en temporadas de alta movilidad como el verano y las vacaciones”, concluyó Diego Rosell.