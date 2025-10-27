La temporada de promociones escolares trae consigo una nueva ola de estilo marcada por la elegancia minimalista, los tonos oscuros y los detalles delicados. El diseñador Alberto Salomón, director creativo de Blue7 Vestidos, analiza las tendencias que dominarán los vestidos de promoción 2025, donde la naturalidad y el refinamiento se imponen frente al exceso.

“La moda juvenil se renueva constantemente gracias a las redes sociales, donde las chicas encuentran inspiración al instante. Hoy buscan un equilibrio entre lo clásico y lo moderno”, explica Salomón.

Colores y materiales que marcan la tendencia

Los azules oscuros, verdes profundos y tonos vino se consolidan como los colores preferidos, proyectando elegancia con un toque juvenil.“Los tonos metálicos y vibrantes siguen presentes, pero se reservan para quienes quieren ser el centro de atención”, agrega el diseñador.

El satén lidera la temporada por su caída fluida y brillo discreto, ideal para quienes apuestan por un look sofisticado y natural. También destacan las transparencias delicadas, los brillos sutiles y las faldas asimétricas, que aportan movimiento y feminidad.

Cortes, largos y siluetas favorecedoras

Los cortes strapless y las siluetas tipo sirena son los más elegidos por su capacidad de resaltar la figura sin exagerar. “El corset con varillas es un must esta temporada; define la silueta con fuerza y elegancia”, comenta Salomón.

En cuanto al largo, predominan los vestidos midi y maxi, perfectos tanto para eventos formales como para celebraciones más relajadas, manteniendo un balance entre comodidad y estilo.

Complementos y equilibrio en el look

El secreto de un look exitoso está en el equilibrio.

“Si el vestido tiene brillo, los accesorios deben ser mínimos. Un clutch pequeño y sandalias finas bastan”, recomienda el diseñador.

En maquillaje y peinado, triunfa la naturalidad: piel luminosa, labios suaves y ondas o recogidos ligeros que realzan el rostro sin sobrecargarlo.

Salomón enfatiza la importancia de priorizar la comodidad: “Las telas con buena caída, como el satén fluido o el crepé, permiten moverse con libertad sin perder elegancia”.

La nueva colección “Teen Party” de Blue7 Vestidos

La firma Blue7 Vestidos presenta su línea “Teen Party”, que reúne diseños versátiles y elegantes pensados para acompañar a las adolescentes en uno de los momentos más memorables de su vida escolar.

Además, la marca reanuda operaciones en el Centro Comercial El Polo, ofreciendo una experiencia personalizada y cercana para quienes buscan el vestido perfecto.

Datos clave

Diseñador: Alberto Salomón

Alberto Salomón Marca: Blue7 Vestidos

Blue7 Vestidos Colección: “Teen Party”

“Teen Party” Tendencias 2025: tonos oscuros, cortes strapless, satén fluido, brillos sutiles

tonos oscuros, cortes strapless, satén fluido, brillos sutiles Ubicación: Centro Comercial El Polo, Lima

Centro Comercial El Polo, Lima Enfoque: elegancia natural y comodidad juvenil

Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los colores de moda en los vestidos de promoción 2025?Azules oscuros, tonos vino y verdes profundos, con acentos metálicos discretos.

¿Qué materiales están en tendencia?El satén fluido y el crepé destacan por su caída natural y brillo sutil.

¿Qué cortes favorecen más?Los strapless y siluetas sirena, que estilizan sin recargar.

¿Qué tipo de maquillaje se recomienda?Natural, con piel luminosa y labios suaves.

¿Dónde comprar la colección “Teen Party”?En la tienda Blue7 Vestidos del Centro Comercial El Polo.