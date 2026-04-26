El turismo interno en el Perú mantiene una tendencia creciente. Según datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), 1.9 millones de peruanos viajaron dentro del país durante el último feriado largo, con un gasto promedio de S/ 500 por persona, cifra superior a los S/ 434 registrados el año anterior.

Entre los destinos más visitados figuran Cusco, Ica y provincias de Lima, como Lunahuaná, Barranca y Churín, que concentran actividades culturales y de bienestar.

En este contexto, especialistas señalan que planificar con anticipación es fundamental para evitar desequilibrios financieros durante los viajes.

El docente de EAE Business School, Oleg Lazovski, advirtió que uno de los errores más frecuentes es no considerar costos adicionales.

“Uno de los errores más comunes es no revisar el tipo de cambio, las comisiones bancarias o los recargos de cajeros internacionales, lo que puede encarecer significativamente el viaje”, explicó.

Cinco claves para planificar un viaje inteligente

El especialista compartió cinco recomendaciones básicas para organizar un viaje sin afectar el presupuesto personal.

1. Planifica con anticipación

Organizar el viaje con tiempo permite acceder a tarifas más económicas en transporte y alojamiento, además de evitar compras impulsivas o gastos de último momento.

2. Define un presupuesto equilibrado

Se recomienda distribuir los gastos de la siguiente manera:

30 % a 40 % en transporte

en transporte 30 % a 40 % en alojamiento

en alojamiento 20 % a 30 % en actividades

Este esquema puede ajustarse según el destino y el tipo de viaje.

3. Identifica gastos ocultos

Existen costos que suelen pasarse por alto, como:

Vacunas

Seguros de viaje

Comisiones bancarias

Cargos adicionales en servicios

Considerarlos desde el inicio evita sobrecostos inesperados.

4. Usa herramientas digitales

Aplicaciones móviles y plataformas digitales permiten comparar precios, ubicar servicios y optimizar rutas, lo que facilita ahorrar dinero y tiempo.

5. Prioriza experiencias clave

Invertir en actividades que realmente interesan al viajero permite reducir gastos secundarios y disfrutar más del destino.

Turismo con mayor planificación y conciencia

El especialista destacó que los viajeros actuales muestran una mayor preocupación por la planificación financiera y la sostenibilidad del turismo.

“El viajero actual compara precios, busca calidad y también se preocupa por el impacto cultural y la sostenibilidad del turismo. Esto obliga a tomar decisiones más informadas”, añadió Lazovski.

Una planificación adecuada permite reducir el estrés, evitar imprevistos y disfrutar del viaje con mayor tranquilidad, alineando expectativas con el presupuesto disponible.