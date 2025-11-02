Desde el colorido Día de los Muertos en México y el Carnaval de Río en Brasil, hasta el Inti Raymi en Perú, los Sanfermines en España, los mercados navideños de Alemania y el Hanami en Japón, las grandes celebraciones culturales del mundo se han convertido en experiencias soñadas por miles de viajeros peruanos.

Lo que atrae a los turistas es la combinación de tradición, espectáculo y vivencia auténtica. Estas festividades ofrecen gastronomía local, música, danzas y rituales únicos, además de la posibilidad de compartir con miles de personas en un ambiente vibrante y lleno de energía.

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), los viajes culturales y a festivales han registrado un crecimiento sostenido en la última década. En 2024, países como México, España y Brasil alcanzaron cifras récord de visitantes, mientras que el Inti Raymi en Perú aumentó 18 % la llegada de turistas internacionales, especialmente desde Europa y Sudamérica.

Seguridad y planificación: claves del viajero moderno

El auge del turismo cultural también implica nuevos retos y riesgos: pérdida de equipaje, cancelaciones de vuelos o problemas de salud más frecuentes durante temporadas de alta demanda.

“Cuando uno planea un viaje para disfrutar de una experiencia cultural única, debe tener todos los puntos asegurados. La asistencia al viajero es uno de ellos, para garantizar tranquilidad inmediata ante cualquier situación, sin importar el destino”, señaló Orlando Romano, Country Manager de Assist Card Perú.

El ejecutivo destacó que cada vez más peruanos viajan a destinos internacionales motivados por festividades culturales, lo que hace fundamental contar con respaldo profesional durante sus desplazamientos.

Experiencias con respaldo y confianza

Mientras las grandes celebraciones del mundo continúan inspirando a millones de viajeros, contar con servicios de asistencia al viajero se consolida como la mejor manera de explorar el mundo con seguridad y confianza.

Así, los viajes culturales no solo se convierten en una oportunidad para conectar con nuevas tradiciones, sino también en una experiencia integral de aprendizaje, bienestar y prevención.