La carga laboral diaria y las responsabilidades familiares nos dejan poco tiempo para ejercitarnos. A todo esto, se suma que la pandemia del nuevo coronavirus nos ha obligado a estar el mayor tiempo en casa provocando que dejemos a un lado las actividades físicas al aire libre.

Si a ello le agregamos que no tenemos un adecuado régimen de alimentación, entonces abrimos la puerta para que se origine algún daño en nuestro sistema cardiovascular, contribuir a padecer obesidad, hipertensión, colesterol entre otras enfermedades.

Israel Tejeda, líder técnico Smart Fit Perú, asegura que “el ejercicio físico programado, con un plan que se ajuste a tu capacidad física, te ayudarán a mejorar tu salud y podrás combinarlas con todos los planes, proyectos, quehaceres de la vida diaria”. El especialista nos brinda seis consejos para mantener un estilo de vida saludable:

Organiza tus horarios. Una de las principales razones por la cuales dejamos de hacer ejercicio o faltamos al gimnasio es porque decimos que no nos alcanza el tiempo. Entonces es momento de organizar tu semana, si ya sabes cuáles son tus responsabilidades, podrás encontrar la manera de destinar una hora determinada al gimnasio (o al ejercicio físico en casa). Para obtener éxito debes ser constante. Si eres principiante bastará con 3 días para empezar e ir gradualmente aumentando los días de entrenamiento.

Elige una rutina de ejercicio. No te desesperes y realiza ejercicios que puedas hacer según tu estado físico. Una rutina inicial puede estar compuesta por sentadillas, flexiones de brazos, elevación de pelvis o remo con mancuernas. Si crees necesario asesoría búscala, ya sea en el gimnasio u otra alternativa para cumplir tus objetivos y ten en cuenta que lo importante no es entrenar más, sino entrenar mejor.

Ponte metas realistas. Si tienes sobrepeso u obesidad recuerda cuánto tiempo te tomo llegar a ese peso y no esperes perderlo de manera rápida. Tu pérdida de peso y tu aumento de músculo no sucederán de la noche a la mañana, si eres constantes podrás ver los primeros resultados entre la cuarta y sexta semana, por ello no te frustres y mantente motivado.

Mantén una dieta saludable. No debes dejar de comer o matarte de hambre, sino mantener una dieta saludable que contenga proteína, carbohidratos, grasas no saturadas, frutas y vegetales de acuerdo con las cantidades recomendadas por un especialista. Ahora, con el trabajo en casa, es más factible elegir los alimentos que vamos a comer durante el día y evitar las comidas rápidas altas en grasas saturadas o trans, dulces o harinas procesadas que no benefician a la pérdida de peso. Si necesitas ayuda, acude a un nutricionista.

Hidrátate. Recuerda mantenerte hidratado y tomar bebidas no azucaradas. Ya que se comenzará con la rutina saludable y con el ejercicio, la necesidad de líquidos adecuados antes, durante y después del entrenamiento ayudarán a prevenir la deshidratación. Es recomendable ingerir entre dos y tres litros de agua al día para evitar la sensación de fatiga, confusión o fallos cognitivos.

Descansa. Una nueva rutina, alimentación y actividad física implica cambios en el organismo que tardan en adecuarse, al inicio te puedes sentir un poco cansado por ello, y para mantener descansado al cuerpo, es recomendable que duermas entre 7 y 8 horas al día, así recuperarás tus energías.

