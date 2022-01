Una madre de los Estados Unidos decidió optar por una manera particular para lidiar con la rabieta de su hijo de 2 años: cubriendo el hecho como si se tratara de un informe noticioso en cadena nacional, recordando sus años mozos como reportera. Este divertido suceso fue compartido en Tiktok y no tardó nada para convertirse en tendencia.

Kayla Sullivan, en la actualidad, se desenvuelve en el ámbito de las relaciones públicas, por lo que no tuvo mejor idea que dar un “informe” detallado del enojo que embargaba a la criatura, quien se encontraban descontrolado en la mesa durante la cena.

“Reportando en vivo desde fuera de la habitación de mi hijo, donde está, actualmente, detenido hasta que termina la hora de la siesta (…) Ahora bien, esta historia involucra a un menor, así que no puedo dar detalles. Pero, lo que puedo confirmar es que mi hijo es un terrorista de 2 años que me retuvo como rehén en el Olive Garden hoy”, inicia así su reporte.

No contenta con esto, insiste en el video de más de 90 segundos: “Esta es una investigación activa, pero las autoridades creen que se tomaron las precauciones adecuadas (…) traje los bocadillos favoritos de mi hijo e incluso me arriesgué a que otras mamás me juzguen al traer un iPad, pero ni siquiera Cocomelon pudo haber detenido este colapso”.

El video no tardó nada para convertirse en viral de Tiktok acumulando, hasta el momento, más de 9.8 millones de reproducciones y su historia ha saltado a los grandes medios de los Estados Unidos como “Morning in America”, donde pudimos conocer que Kayla trabajó hace unos años como reportera, pero que optó por darle un nuevo rumbo por ser mamá.

“En realidad, no es un terrorista de dos años (…) Pero, a veces, se siente como si me tuviera como un rehén en público (…) Ha sido surrealista ver la repuestas (…) Y cuántas personas han experimentado, exactamente, lo mismo en los restaurantes como en el público en general”, declaró a este programa.