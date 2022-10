En esta nota podrás saber lo que le pasó a una mujer de España llamada Aroa. Resulta que ella sufrió la pérdida de su celular una noche. Por fortuna, unas chicas lo hallaron y pudieron devolvérselo. ¿Qué es lo curioso de todo esto? La propietaria del teléfono después halló un peculiar clip que ha gustado mucho a sus seguidores de TikTok (@aroacperez).

¿Qué había en el video?

Tania e Inés son las personas que hallaron el celular. Ambas decidieron grabar un clip con el teléfono para explicarle a la dueña del mismo lo que había pasado. “Hola, corazón, te has dejado el móvil en un banco. Estamos esperando que llames. No tardes. Te lo vamos a devolver”, manifestaron.

“Podría haberte tocado gente muy mala, pero no nosotras. Estamos esperando recibir una llamada para devolvértelo. No nos vamos a mover del banco, que es donde lo has dejado, hasta que aparezcas. Llama, anda”, agregaron antes de indicar que sabían que probablemente la dueña del teléfono estaba pasando un mal momento por no tener el móvil.

Más adelante, indicaron que si en caso tenían que marcharse mucho antes de que la dueña fuera por el celular, iban a entregar el teléfono a una pareja que estaba cerca para que se lo devolviera. “Vamos a intentar no dejárselo porque no hay que fiarse de nadie”, sostuvieron.

“Tú tranquila porque nosotras te lo vamos a guardar muy bien. Borrachas, pero buenas muchachas”, dijeron segundos después. Luego se presentaron ante la cámara y pidieron a la propietaria del teléfono que subiera la grabación a TikTok porque “esto es de buena gente”, según 20 Minutos.

La dueña del celular les agradeció por el gesto

Eventualmente, Aroa pudo recuperar su celular gracias a ellas. Un día después de lo ocurrido, ella vio aquel clip y no dudó en compartirlo en la mencionada red social. El video se volvió viral en un abrir y cerrar de ojos. “¡Os amo, de verdad mil gracias! Me he reído mucho”, colocó como descripción de su publicación, donde, además, etiquetó a las chicas que la ayudaron.